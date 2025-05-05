白沙屯媽祖沒去嘉義新港熱議！　拱天宮主委說話了

▲白沙屯媽祖啟程回鑾。（圖／翻攝YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」）



記者張靖榕／綜合報導

白沙屯媽祖進香團今天凌晨從北港朝天宮起駕回鑾，針對外界盛傳媽祖將前往嘉義縣新港鄉，拱天宮主委洪文華今日受訪嚴正澄清，強調行程全由媽祖決定，委員會從不干涉，更無「南下新港」的既定計畫，網路上的流言純屬揣測。

自白沙屯媽祖進香活動展開以來，便有不少傳言指出，回鑾時將可能經過與北港僅隔北港溪的新港鄉。昨晚進行刈火儀式時，社群平台更盛傳新港地區包括警方、攤商與縣府都已準備迎駕，有人甚至稱嘉義縣長翁章梁已在北港大橋嘉義端待命。然而，媽祖今日起駕後一路往北行進，下午已抵達雲林虎尾，並未南下。

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洪文華表示，媽祖的行程從不預先公布，也從未宣稱將前往新港，「媽祖要去哪裡，不是人可以決定的事情」。為了避免外界誤解委員會介入神轎方向，他們特意不靠近神轎，更不會發表任何行程訊息。他也強調，神轎轉向快速、難以預測，今天可能在虎尾，下一刻可能轉往斗南或斗六，「嘛嘸人知！」

對於社群網路上出現有人準備大量餐食等候卻未見隊伍，洪文華表示理解，但也呼籲信眾理性看待，不要再散布未經證實的訊息，「進香歸進香，請勿以訛傳訛」。