今年近33萬人疏文暴增！香燈腳1人5張「齊心誦讀畫面」超感人

▲眾多香燈腳齊誦讀畫面曝。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

記者鄺郁庭／綜合報導

「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香行程，今年近33萬人報名，幾乎是去年的兩倍，不只徒步進香隊伍浩浩蕩蕩，連象徵性地名列媽祖前、上達天聽的「吉祥文疏」也暴增到近2000張。拱天宮管委會坦言，疏文讀誦與焚化時程精準掌控，是今年進香最重要的「關鍵任務」。

拱天宮表示，雖然報名者不一定每位都會隨行南下，但大多香客都在意自己的姓名能登載於文疏，於進火儀式上達媽祖。去年報名人數約18萬人，疏文數量已突破千張，今年暴增至近33萬人，光是文疏就飆到1900多張。值得注意的是，每張疏文約能容納162人的姓名，今年為了應對爆量需求，格子縮小、字體變細，一張疏文可寫180人，即便如此還是難以壓縮整體張數。

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YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」就剪出多段唸疏文的精華影片，標題就直接點出，「香丁腳（香燈腳）們用心幫忙念疏文…1900多張一人要唸5張…才唸得完」、「每一張疏文上的香丁腳資料…一定要一張一張給媽祖婆看過」，曝光唸讀疏文、燒疏文的畫面。

另外，拱天宮表示，以往誦讀疏文約一小時可完成，由管委會與工作人員誦讀。但因人數連年增長，前年起已動員志工及香丁腳協力，今年預估需花上3小時才能完成誦讀儀式，才能緊接進行焚化流程。而焚化步驟也充滿挑戰，因為疏文需「一張一張焚化」，不得整疊投入，以保儀式莊嚴與儀軌完整。