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粉紅超跑突甩尾急左轉　香燈腳秒懂：白沙屯媽祖慈悲

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香行程，今天進入第四天，清晨5時起駕繼續北返。而第三天傍晚時，媽祖的「粉紅超跑」直接甩尾左轉彎，去幫辛苦的警察同仁賜福，甚至直接駐駕下來，讓香燈腳感動直呼「媽祖慈悲」。

（圖／「白沙屯媽祖網路電視台」授權）

▲▼粉紅超跑突在路口停下，轎身不斷劇烈左右搖晃，隨後接甩尾左轉彎進派出所。（圖／「白沙屯媽祖網路電視台」授權）

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（圖／「白沙屯媽祖網路電視台」授權）

當時粉紅超跑來到雲林縣斗南，神轎突然在路口停下，轎身不斷劇烈左右搖晃，隨後甩尾左轉彎，進入斗南分局新崙派出所，傍晚4時59分停駕，接著5時8分更決定駐駕，直接在這休息一晚，今晨5時再起駕。

對此，許多香燈腳感動直呼，「媽祖真的時時不忘感恩，老是記著照顧曾經照顧祂們的員警，謝媽祖！媽祖慈悲」、「媽祖值班耶，所有的員警都能得到媽祖的加持」、「謝謝媽祖照顧基層，保佑台灣平安順遂。」

（圖／「白沙屯媽祖網路電視台」授權）

▲▼白沙屯媽祖周日傍晚駐駕斗南分局新崙派出所。（圖／「白沙屯媽祖網路電視台」授權）

（圖／「白沙屯媽祖網路電視台」授權）

白沙屯媽祖於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式開啟10天9夜縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，今年破紀錄近33萬名香燈腳報名。

白沙屯媽祖3日中午抵達北港朝天宮，4日凌晨0時45分完成刈火儀式，1時25分登轎出廟北返，預計11日下午3時45分回宮。

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