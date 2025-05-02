正妹在公園、網咖被性侵多次！　手機遭搶變賣

▲在花蓮從事鐵工的男子阿強（化名）透過網路結交女子小如（化名），2人認識不久後相約見面。誰知阿強卻是恐怖情人，見面當天便在網咖痛毆小如，以暴力對她強制猥褻得逞。（示意圖／翻攝photoAC）

圖文／CTWANT

2023年，在花蓮從事鐵工的男子阿強（化名）透過網路結交女子小如（化名），2人認識不久後相約見面。沒想到，阿強見面當天便在網咖痛毆小如，以暴力對她強制猥褻得逞，之後又連續多日在網咖、公園以暴力逼迫其屈從，發生猥褻及性交行為，更將小如的手機搶去變賣換取現金花用。事後，阿強被法院依強制猥褻罪共2罪，各處有期徒刑7月；強制性交罪共2罪，各處有期徒刑3年2月；竊盜罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。

據判決書指出，阿強與小如2人透過通訊軟體認識，自2023年6月7日起開始交往，並相約見面。同年6月10日上午8點多，小如搭火車到花蓮火車站與阿強見面，沒想到2人見面後不久，阿強便在網咖內不顧小如拒絕，徒手毆打對方，導致她右頸瘀青、左胸瘀青等傷害，接著用生殖器摩擦小如外陰部，以此等強暴、違反她意願的方式，強制猥褻小如得逞。

6月13日中午12時許，阿強又在網咖基於強制猥褻犯意，以同樣方式毆打小如，並對她進行猥褻行為。6月15日深夜10時許，2人在花蓮中山公園內時，阿強再度爆打小如，並對她強制性交得逞，且在未經小如同意下，偷走對方的手機到通訊行變賣，獲取現金花用。6月16日晚間8時許左右，阿強又在網咖毆打小如，並以手指進入的方式進行強制性交。

小如逃離阿強魔掌後，立刻前往警局報案。花蓮地院審理時，法官認為阿強當時與小如為男女朋友，卻不思理性克制己身行為，僅為滿足私慾，嚴重戕害對方的性自主權、身心安寧，同時對小如的財產權有所侵害。而阿強過去有與未成年人性交、竊盜案件的前科，再考量其坦承犯行、雙方未達成調解或和解，因此依犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑7月；又犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年2個月；又犯竊盜罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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