岳母洗碗遭女婿惡意「肚頂」後背　她子宮膀胱下垂怒求償650萬

圖文／鏡週刊

新竹一名范姓男子在家中因瑣事與張姓岳母發生爭執，惡意用身體狠撞正在洗碗的岳母，還用肚子頂撞她背部，害她膀胱、子宮與直腸下垂。受傷的岳母怒告惡女婿，並索賠650萬元。新竹地院審理後，判賠10萬。

張女指控，張姓女子指控，前年3月2日晚間在女婿家中，因小事與女婿范男發生爭執，她原本正在廚房洗碗，范男竟蓄意用身體衝撞她右側，接著更用肚子頂撞她的後背，將她強壓在洗手檯邊，令她短暫呼吸困難，並造成右上臂、右下腹壁、右小腿瘀青及右側胸壁疼痛。

後續她持續因腹瀉就醫，經診斷發現膀胱、子宮及直腸下垂，因而多次往返醫院治療，並住院開刀。事發前，她身體健康，可長時間連續步行，但受傷後至今仍無法正常行走，因此向女婿提告求償醫藥費50萬元及精神慰撫金600萬元，一共索賠650萬元。

新竹地院審理，刑事部分認定范男犯下傷害罪，判處拘役40日。至於醫療費用，法官認為被害人的子宮與膀胱下垂和范男的暴行沒有直接關聯，因此僅裁定3萬元的醫療費用賠償。另外，法官考量張姓岳母因女婿衝撞行為而受傷就醫，承受相當程度的精神痛苦，審酌范男無視姻親關係，以暴力傷害長輩，不僅觸犯刑法，更悖離孝道倫理，因此判決范男應賠償精神慰撫金7萬元，連同其他損害賠償共計10萬元。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

有片／長得太像馬斯克！男常被搭訕合照 無奈喊：這根本不是讚美

嘉義噁男住宿舍染指同事女兒 關鍵證詞：他小鳥軟趴趴的捏