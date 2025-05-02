桃園區表揚83位模範母親　最年長95歲長年投入公益

▲桃園區表揚模範母親活動，同時慶祝母親節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區公所2日於大禮堂，表揚114年模範母親。出席活動的副市長王明鉅表示，今年接受表揚的模範母親，共有83位，她們是家庭的核心力量，也是社會安定的基礎。祝福所有母親健康平安、家庭和樂，期盼持續凝聚社會力量，讓桃園成為更進步、幸福的城市。

王副市長指出，張善政市長十分重視婦幼福利，特別設立婦幼發展局，推動多項政策與服務，包括「好孕專車」及「全方位守護計畫」，減輕年輕媽媽及準媽媽的育兒負擔，幫助她們更幸福、更有力量。市府致力讓桃園成為「所有媽媽最快樂的地方」，感謝所有母親對家庭與社會的貢獻，期盼大家持續維護家庭穩定、健康、和樂，共同讓桃園更加美好。

▲桃園區表揚模範母親。（圖／市府提供）

桃園區公所表示，今年接受表揚的模範母親中，高齡95歲關安淑芸女士，獨自撫養子女，並長年投入公益，展現堅韌無私的母愛；另一位是來自視障家庭的陳美惠女士，面對丈夫及子女健康困境，仍堅守母職，悉心教導子女自立。這些母親不僅是家庭的支柱，也為社會帶來正面力量，展現桃園母親的愛心與韌性。

包括：立法委員萬美玲、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、張碩芳、于北辰、黃家齊，市府社會局副局長陳茹文、桃園區長許敏松、桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰及桃園區各里里長等均一同出席。