這裡有全台廟宇少見的燭台仙　蘇俊賓景福宮母親節活動報您知

▲蘇俊賓出席景福宮母親節親子活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮、3日舉辦母親節系列活動。副市長蘇俊賓表示，景福宮今日舉辦的母親節親子活動，透過有獎徵答、闖關遊戲及導覽介紹，結合宗教、文化與藝術的元素，讓親子得以同聚同樂，並一同探索景福宮的精采的歷史文化之美。

▲蘇俊賓（左一)和景福宮主委簡征潭（右二)化身「孩子王」出席母親節親子活動。（圖／市府提供）

蘇俊賓並和景福宮主任委員簡征潭，帶著現場小朋友進行導覽，並共同體驗擲筊，讓傳統廟宇文化得以深化扎根與傳承。同時也透過有獎徵答與小朋友分享桃園地名的由來。

蘇俊賓並介紹，景福宮不只是桃園的文化中心、宗教信仰中心，廟宇內也有精彩的人物造型燭台可以參觀，這對燭台仙除了全國廟宇中極為少見，更是尺寸最大的，文化局與景福宮攜手合作進行多年調查研究，現在已經正式公告為桃園市的市定古物。

蘇俊賓說，桃園早年因遍植桃樹而得名，最早的開墾者為清朝乾隆二年來台的廣東人薛啟隆，他廣植桃樹，此地遂稱為「桃仔園」。而景福宮的創建更是由薛啟隆捐出二十甲土地興建廟宇而來，所以景福宮的歷史，就是桃園歷史的縮影，他也透過這個機會讓現場的大小朋友對桃園以及景福宮有更深層的認識。包括：市議員林政賢、民政局副局長賴嘉美、桃園區副區長邱創正、景福宮主任委員簡征潭等皆一同出席活動。

