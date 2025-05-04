「勞工是台灣經濟的心肝寶貝」　韓國瑜：貨出去人進來、發大財

▲立法院長韓國瑜。（圖／立法院提供）

記者鄭佩玟／台北報導

韓國瑜院長今（4）日下午出席全國勞工大聯盟總會舉辦之2025模範勞工表揚大會致詞時表示，貨要出得去，人要進得來，社會才會富裕、才能發大財，今天台灣勞動人口有1,100萬人，雖然大家都把目光聚焦在高科技、台積電。但如果政府只把目光及資源放在高科技產業，那其他廣大、近千萬的勞工人口誰會來關心？前總統蔡英文說過一句令人感動的話，「勞工是政府心頭最軟的一塊。」而韓國瑜身為立法院長，則認為各位勞工朋友都是台灣經濟的心肝寶貝。

韓國瑜下午出席全國勞工大聯盟總會舉辦之2025模範勞工表揚大會，現場貴賓包含立法院副院長江啟臣、藍委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、台中市勞工局林淑媛局長、勞動部王厚偉司長及全國勞工大聯盟總會陳瑞理事長等人共襄盛會。

韓國瑜致詞時表示，從警察學校畢業者，會告訴我們沒有治安沒有一切，從陸海空三軍官校畢業的軍人，會告訴我們沒有國防沒有一切，而師範學校的校長、老師、畢業生也會告訴我們沒有教育沒有一切；但我們內心非常清楚，沒有經濟，就真的沒有一切！

韓國瑜指出，在全世界土地面積及人口之中，台灣面積小、人口少，但台灣的工業產品佔比，卻可佔到全世界的百分之三；台灣天然資源匱乏，沒有石油、天然氣、黃金，我們的經濟是全國同胞流血、流汗、流淚打拼出來，才能維持全台灣2,300萬同胞幸福安康的生活，真的非常了不起。

韓國瑜接續表示，經濟是重中之重，金錢雖不是萬能、但沒有金錢卻萬萬不能，如果我們經濟衰退，沒人可以幫我們，我們變賣祖產、挖崛土壤，都無法養活全台同胞；其次，今天台灣勞動人口有1,100萬人，雖然大家都把目光聚焦在高科技、台積電。但他認為，高科技就業人口約佔90萬人，如果政府只把目光及資源放在高科技產業，那其他廣大、近千萬的勞工人口誰會來關心？

韓國瑜進一步表示，大家要像陳理事長這樣盡心盡力照顧勞工福利、關注中小企業、農漁民、關懷自由業，才能建構建康的環境、祥和的社會。大企業擁有非常多的資源，包括律師、會計師、勞動力、資源、設備，只需要政府協助開好條件，就可以往前衝，反而是中小企業，沒有建全的資本及充沛的產業提升能力，因此更需要政府的關懷。

韓國瑜提及，他多年以來常說，貨要出得去，人要進得來，社會才會富裕、才能發大財。他表示，台灣現在面臨來勢洶洶的三把刀：第一把刀是美國關稅刀，32%的關稅讓台灣無法抵抗，我們的利潤幾乎都被吃掉。他提及幾個在亞馬遜做生意的中小企業面臨的困境，有一對兄弟將台灣的紅蘿蔔、地瓜加工成飼料後，出口給世界各地的寵物店；第二個例子，是一對夫妻，設計一款創意智慧原子筆，這些創業者，在亞馬遜上都有非常好的生意。這些台灣中小企業家常常是親友協助、銀行貸款來創業，但在這把關稅刀一來，讓他們立即面臨事業生存危機。

最後，韓國瑜表示，對台灣來說，更重要的是能提供給全國勞工朋友更好的勞動條件及環境、更好的薪資照顧。因此，沒有經濟就沒有台灣的一切，而經濟最重要的基礎，就是在座勞工朋友貢獻的勞動力。他表示，前總統蔡英文說過一句令人感動的話，勞工是政府心頭最軟的一塊。而他身為立法院長，他認為各位勞工朋友都是台灣經濟的心肝寶貝。