罷免鄭正鈐、高虹安送件！連署都破5萬份　近法定門檻150%

▲「新竹市雙罷免」4日送件到新竹市選委會。根據罷免團體所公布的送件數，罷免國民黨立委鄭正鈐有5萬3131份，而涉貪遭到停職的新竹市長高虹安，罷免連署有5萬1419份。（圖／林志潔提供，下同）



記者陶本和／台北報導

全台大罷免二階段連署，「新竹市雙罷免」4日送件到新竹市選委會。根據罷免團體所公布的送件數，罷免國民黨立委鄭正鈐有5萬3131份，達連署法定門檻150%；而涉貪遭到停職的新竹市長高虹安，罷免連署有5萬1419份，達連署法定門檻147%。

陽明交大法律學者林志潔表示，有三個原因，讓這麼多的新竹市民願意參與罷免行動，第一是罷免行動具有高度正當性，過去這一年來，藍白立委的表現只能用毀憲亂政、賣台來形容。

林志潔說，第二是志工們全力的投入，而且大家都秉持理性，跟民眾進行說明跟遊說，即便是面對不理性的挑釁者謾罵，質疑「一天領多少錢」等，都還是維持理性的態度；她說，第三個原因則是，新竹隊的齊心合力。

擔任雙罷行動領銜人，同時也是民進黨立院黨團總召柯建銘特助的戴振博則表示，感謝所有簽下連署書的市民朋友。他強調，每一份連署書都承載市民對貪污的高虹安、賣台的鄭正鈐的憤怒與吶喊，要讓他們知道，做出這樣的行為，最後都會被市民唾棄。