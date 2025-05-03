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滑世代親子共學！　台南市響應國際家庭日打造正向教養力

▲台南市家庭教育中心響應國際家庭日，推出數位教養系列講座與515親子活動，打造溫暖互動氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市家庭教育中心響應國際家庭日，推出數位教養系列講座與515親子活動，打造溫暖互動氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接5月15日「國際家庭日」，台南市家庭教育中心推出一系列數位教養講座與親子活動，以「愛從家出發」為核心主題，聚焦家庭在數位時代面臨的教養挑戰，並強調兒童權利公約中的「遊戲權」，鼓勵家長與孩子一起建立正向互動、溫暖連結。

重頭戲「愛家515 共築好時光」活動，將於5月17日上午9時30分在安南區安慶國小熱鬧登場，邀請市民攜家帶眷共度幸福時光。

台南市長黃偉哲指出，家庭是孩子接觸網路的第一個場域，父母的態度與行為深深影響孩子的網路使用觀念。市府團隊致力於協助家長提升數位素養，透過系列講座與親子工作坊，提供教養工具與實用策略，讓家庭在滑世代中也能維持和諧與親密關係，避免沉迷風險與資訊暴露。

教育局長鄭新輝表示，2025年國際家庭日主題聚焦「以家庭為本的永續發展政策」，而台南市也持續以家庭為核心，推動教育與性別平權並重的公共政策。家庭教育中心每年辦理多元課程與親職活動，盼透過共學共玩機會，預防孩子沉迷網路造成的親子疏離，強化家庭情感連結。

▲台南市家庭教育中心響應國際家庭日，推出數位教養系列講座與515親子活動，打造溫暖互動氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

本年度家庭教育系列活動從4月12日的「讓數位科技表達愛」工作坊揭開序幕，邀請師大劉容襄教授指導家長善用3C工具，透過製作電子感恩卡等親子合作活動，讓科技轉化為表達愛的媒介；5月3日舉辦的「親子共好教養7祕技」講座，也由輔導老師羅豐苓分享具體做法，引導父母正視孩子網路使用背後的情緒與需求，強調親職共學與一致性溝通的重要。

▲台南市家庭教育中心響應國際家庭日，推出數位教養系列講座與515親子活動，打造溫暖互動氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

此外，家庭教育中心亦結合母親節推出「彩繪愛▪說出心中話」線上活動，邀請大小朋友下載專屬著色圖，在臉書留言分享對媽媽或家人的感謝，傳遞祝福並參加抽獎。活動即日起至5月18日止，鼓勵親子透過創作交流，傳遞感恩情意。

家庭教育中心主任張冰嫈補充，「愛家515 共築好時光」親子嘉年華將於5月17日在安慶國小登場，現場設有闖關體驗、街頭藝人演出與親子遊戲等精彩內容，歡迎市民朋友踴躍參與，一起在學習與遊戲中，創造屬於家人的珍貴記憶。

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