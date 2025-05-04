哈利專訪埋怨王室「英國人怒了」！　民調：64%要求拔哈梅頭銜

▲ 哈利的BBC專訪點燃民眾怒火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子日前在BBC專訪中埋怨父親查爾斯國王「不願跟我說話」，「不知父親還能活多久」，更指控王室介入維安官司，引發輿論強烈批評。王室與政府皆駁斥哈利說法，《每日郵報》也公布民調顯示，多數民眾都認為應撤銷哈利與梅根的「殿下」（HRH）頭銜。

《每日郵報》報導，王室內部人士批評，哈利這番爆炸性發言加劇與家族的嫌隙，尤其對查爾斯健康的發言非常不妥。且《星期日郵報》委託Find Out Now進行的民調顯示，64%受訪者都支持查爾斯，僅36%支持哈利，且有67%受訪者希望正式剝奪哈利與梅根的「殿下」頭銜。

BBC也承認，訪談中未能質疑哈利的指控並反映內政部聲明與白金漢宮立場，在編輯標準上有所疏失。英國內政部強調，法院裁決支持政府立場，且所有保護安排都經過嚴格審查；白金漢宮則稱，法院已反覆且詳細審理所有相關問題，每次都得出相同結論。

哈利在訪問中還稱不會帶兩個孩子回英國，聲稱法院判決讓他「不再安全」，無法讓兒女看看他的家鄉，「這真的很難過」，更指控王室維安措施限制成員自由生活。

王室傳記作家威爾森（A.N. Wilson）對哈利這番言論直言，「當你覺得哈利和梅根不能再更糟，然後他們就做到了」，自從梅根出現，哈利這位「曾受大眾喜愛、開朗快樂，阿富汗以勇氣與幽默感為國效力的王子已和英國民眾漸行漸遠」。

威爾森認為，查爾斯應剝奪他們使用王室頭銜的權利，「不只是HRH（殿下），還包括薩塞克斯公爵與公爵夫人的頭銜，他們應該只被稱為溫莎先生與夫人」，「完全是他們自作自受」。