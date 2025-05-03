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粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖10天9夜徒步進香活動今年創下33萬信眾隨行紀錄，於今日中午抵達雲林北港朝天宮。在昨日的急行軍過程中，彰化縣鹿港警分局4名刑警見轎班人員連夜趕路十分辛勞，主動協助扛轎分擔工作，溫馨畫面讓信眾大讚「警民同心」，參與員警直呼「很幸運」，更有民眾感動大讚「媽祖最疼警察」。

▲彰化鹿港警分局4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲彰化鹿港警分局4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

回顧早年大甲媽祖遶境彰化時，為防止搶轎衝突，曾由警方直接負責扛轎，後來才改由轎班人員及宮廟角頭接手。今年大甲媽遶境，彰化警方共動用2558人次警力，並出動機動部隊嚴密維安；相較之下，白沙屯媽祖因無固定路線，衝突風險較低，警方主要負責周邊交通秩序維護，僅需調派750人次警力。

▲彰化鹿港警分局4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲彰化鹿港警分局4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

彰化警方在護轎過程中展現虔誠信仰，接轎前由分局長帶領行禮，跨轄區時更會集體參拜祈福。昨日下午白沙屯媽祖鑾轎意外停駕鹿港派出所前，讓警方又驚又喜，分局長立即率員警獻花致敬，場面莊嚴溫馨。

最令人感動的是，當鑾轎行經彰化福興鄉時，4名刑警見轎班人員已連續趕路多時，主動請求協助扛轎，讓轎班得以稍作休息。這段警民合作的溫馨畫面在網路上廣獲好評，不僅成為員警難忘的經歷，更讓沿途信眾羨慕不已，再次展現台灣特有的宗教文化與警民情誼。

▲彰化鹿港警分局4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲彰化鹿港警分局4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

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