死掉也有毒！高雄遊客撈9隻「世界第3毒」僧帽水母　螫到恐致命

▲僧帽水母進入繁殖期，被螫到的劇痛不輸給蜜蜂。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者許宥孺／高雄報導

全球第三毒的水母「僧帽水母」進入繁殖期。近期西子灣南岬頭沙灘出現疑似「僧帽水母」的生物，為防止遊客不慎觸摸，海洋局緊急發布公告示警，沒想到有遊客沿著海岸走3趟，果真撈到9隻僧帽水母，呼籲其他遊客到海灘活動要記得穿鞋。

西子灣南岬頭沙灘常見有親子家庭踩水玩沙，傍晚還能欣賞寬闊的夕陽美景。有網友近日到沙灘散步時，注意到入口處有海洋局發布的公告，指出沙灘近日出現「僧帽水母」，強調有劇毒，呼籲遊客不要觸碰，避免靠近水域。

遊客親自到海灘走了3趟，果真發現9隻疑似僧帽水母，在確保安全的況下，將水母打撈起來放入寶特瓶罐，以防有民眾不慎踩踏觸摸，遊客也將罐子放在公告處，讓其他遊客注意到海灘上確實出現僧帽水母。

▲▼高雄西子灣沙灘出現劇毒的「僧帽水母」。（圖／記者許宥孺翻攝）

海洋局表示，僧帽水母又稱「葡萄牙戰艦」，為有毒生物，過去在國內外都有出現過，在台灣4到7月是繁殖期，被螫到的劇痛不輸給蜜蜂，毒素可能滲入淋巴結，一旦造成過敏反應，嚴重還可能致命

海洋局指出，已於現場提醒遊客小心並遠離水域、張貼警示公告，並請保全人員加強巡視，也請清潔人員於現場持續留意狀況並清除水母。提醒民眾近日來南岬頭沙灘賞景時避免靠近水域，若看到疑似水母的生物請勿觸碰，以免發生危險。