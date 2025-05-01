快訊／貴婦奈奈湊到200萬交保　戴電子腳鐐沉默離開北檢

▲貴婦奈奈湊到200萬交保，戴電子腳鐐快步離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

貴婦奈奈和男友黃博健涉嫌以投資醫美名義吸金1億元，2018年底逃亡加拿大申請庇護，遭北檢通緝長達7年。如今貴婦奈奈主動返台，1日清晨入境後被上銬帶回訊問，訊後被北檢諭知200萬元交保，限制出境出海及住居，須戴電子腳鐐。晚間10點多，貴婦奈奈交保離開地檢署，但面對大批媒體追問不發一語，快步上車離去。

貴婦奈奈（本名蘇陳端）2004年起，經營無名小站部落格「貴婦奈奈的福態日記」，分享吃喝玩樂的生活記錄，不但出書還受邀在媒體撰寫專欄，之後轉戰臉書開粉專，是第一批靠業配賺錢的知名網紅。

2011年間，貴婦奈奈和黃博健開設博全生技公司，再以黃博健的名醫父親黃立雄當「杏立博全」診所負責人，藉著貴婦奈奈的高人氣，向金主募股投資醫美產業。怎料2017年起，杏立博全診所遭檢舉醫療糾紛，到了2018年12月無預警惡性倒閉。

當時外傳是黃博健欠地下錢莊鉅款遭討債，因此貴婦奈奈早在11月30日就前往美國，與黃家人會合，再搭車轉往加拿大逃匿。不過，期間貴婦奈奈發文否認逃亡，稱「實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄」，隨後關閉臉書粉專。

北檢陸續對貴婦奈奈、黃博健、黃父黃立雄、以及擔任會的黃妹黃千芳發布通緝，時效到2043年為止，其中黃立雄在2024年因申請加拿大庇護失敗，先行返台，由檢察官諭令交保50萬元。黃母黃林麗真因另起詐欺案遭通緝，返台接受偵辦後，已由士林地檢署處分不起訴。