　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控

▲貴婦奈奈抵達北檢了。（圖／ETtoday攝影中心）

▲貴婦奈奈1日下午1時20分左被押解到北檢。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

記者劉昌松／台北報導

貴婦奈奈和男友黃博健，因涉嫌以投資醫美名義吸金1億元，2018年底逃亡加拿大申請庇護，遭台北地檢署發布通緝至今7年，日前貴婦奈奈主動表達返台意願，1日清晨入境後由調查局幹員上銬帶回訊問，下午解送台北地檢署歸案，檢察官訊後依詐欺罪嫌，諭知200萬交保，限制出境出海及住居，實施電子腳鐐科技監控。

貴婦奈奈（本名蘇陳端）2004年起，經營無名小站部落格「貴婦奈奈的福態日記」，分享吃喝玩樂的生活記錄，不但出書還受邀在媒體撰寫專欄，之後轉戰臉書開粉專，是第一批靠業配賺錢的知名網紅，2011年間，貴婦奈奈和黃博健開設博全生技公司，再以黃博健的名醫父親黃立雄當「杏立博全」診所負責人，藉著貴婦奈奈的高人氣，向金主募股投資醫美產業。

▲貴婦奈奈抵達北檢了。（圖／ETtoday攝影中心）

2017年開始，杏立博全診所遭檢舉醫療糾紛，到了2018年12月間，無預警惡性倒閉，外傳是黃博健欠地下錢莊鉅款遭討債，貴婦奈奈早在11月30日就前往美國，與黃家人會合後，搭車轉往加拿大逃匿，期間貴婦奈奈發文否認逃亡，「實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄」，幾天後，臉書粉專關掉。

北檢陸續對貴婦奈奈、黃博健、黃父黃立雄、以及擔任會的黃妹黃千芳發布通緝，時效到2043年為止，其中黃立雄在2024年因申請加拿大庇護失敗，先行返台，由檢察官諭令交保50萬元。黃母黃林麗真因另起詐欺案遭通緝，返台接受偵辦後，已由士林地檢署處分不起訴。

▲貴婦奈奈抵達北檢了。（圖／記者劉昌松攝）

▲貴婦奈奈抵達北檢畫面。（圖／記者劉昌松攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他
男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁：就是在意淫
房屋稅2.0開徵爆亂象！　北市稅捐處揭原因
新庄監督親手送上首勝球！古林感性告白妻子
快訊／屏東逢甲路商圈火警　婦人倒臥屋內「明顯死亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東逢甲路商圈火警　婦人倒臥屋內「明顯死亡」

快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控

快訊／館長員工街頭遇襲！政治狂熱者重擊後腦杓：你老闆426在講啥

臉書3.8萬則詐騙廣告卻零開罰　數發部答詢擺爛讓刑事局怒打臉

快訊／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保

水泥還沒乾！金門士官洽公駛入卡泥濘　路面現深窟…施工又重來

遭詐1200萬被諷「還活著喔」！警一句話讓母女成雙屍　重懲休職6月

遭60歲師性侵反被誣說謊　國中女揭發前掙扎：為何天選之人是我

淫男侵民宅對未成年姊妹強制猥褻露鳥　認錯賠償獲原諒換緩刑

割喉奪命強盜男假釋當看護　做2天摸底離職...回頭持刀洗劫老雇主

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

快訊／屏東逢甲路商圈火警　婦人倒臥屋內「明顯死亡」

快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控

快訊／館長員工街頭遇襲！政治狂熱者重擊後腦杓：你老闆426在講啥

臉書3.8萬則詐騙廣告卻零開罰　數發部答詢擺爛讓刑事局怒打臉

快訊／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保

水泥還沒乾！金門士官洽公駛入卡泥濘　路面現深窟…施工又重來

遭詐1200萬被諷「還活著喔」！警一句話讓母女成雙屍　重懲休職6月

遭60歲師性侵反被誣說謊　國中女揭發前掙扎：為何天選之人是我

淫男侵民宅對未成年姊妹強制猥褻露鳥　認錯賠償獲原諒換緩刑

割喉奪命強盜男假釋當看護　做2天摸底離職...回頭持刀洗劫老雇主

陳傑憲9局3分彈助攻統一登頂　味全中斷天母主場不敗

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

東西兩邊都要蓋！金門再推百戶社宅　陳福海率隊北上爭取

髒衣服多到洗不完！夏季衣物除臭清洗「5大妙招」

減碳領航員到廠服務！新北碳健檢中心助600企業轉型淨零

張棋惠喊話「網路力量能殺人」：不要加油添醋！　楊丞琳留言曝心情

梅賽斯失控砸到人　林辰勳頭部觸身球緊急退場

快訊／屏東逢甲路商圈火警　婦人倒臥屋內「明顯死亡」

新北表揚5區清潔隊廉潔楷模　春節拒收紅包21萬全數捐公益

林郁婷全大運執教初體驗　自嘲「皇帝不急，急死太監」

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

社會熱門新聞

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

即／王大陸閃兵案外案！為女友找四海幫堂主查個資

即／砂石車駕駛下車摔路中！遭機車爆頭血流滿地　送醫宣告不治

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

台中3死人倫悲劇　孝子離職照顧父母2個月傳憾事

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」　將延伸防護網

更多熱門

相關新聞

扶輪社長變吸金詐騙首腦　「伊甸平台」害慘2100人

扶輪社長變吸金詐騙首腦　「伊甸平台」害慘2100人

橋頭地檢署偵破以「伊甸平台」為名的跨境吸金集團，涉嫌以虛構高報酬的投資計畫，詐騙超過2100名民眾投入資金，檢方於4月29日展開搜索行動，傳喚8名涉案人，查扣賓士車、現金及虛擬貨幣資產，並凍結相關帳戶，金流金額初估已達4000萬元，主嫌蔡姓男子與楊姓男子因涉重罪，經法院裁定收押禁見。

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！網暴動

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！網暴動

押解貴婦奈奈抵台！正妹調查官「背景曝光」　曾赴FBI受訓10周

押解貴婦奈奈抵台！正妹調查官「背景曝光」　曾赴FBI受訓10周

去年貴婦奈奈曝光是安排？他分析曝：做鋪陳

去年貴婦奈奈曝光是安排？他分析曝：做鋪陳

貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」

貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」

關鍵字：

貴婦奈奈蘇陳端吸金黃博健通緝詐欺科技監控

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

Makiyo爆司機被撞還出國玩...家屬怒提告

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

古林睿煬7局狂飆10K僅失2分奪日職首勝！

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面