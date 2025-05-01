快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控

▲貴婦奈奈1日下午1時20分左被押解到北檢。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

記者劉昌松／台北報導

貴婦奈奈和男友黃博健，因涉嫌以投資醫美名義吸金1億元，2018年底逃亡加拿大申請庇護，遭台北地檢署發布通緝至今7年，日前貴婦奈奈主動表達返台意願，1日清晨入境後由調查局幹員上銬帶回訊問，下午解送台北地檢署歸案，檢察官訊後依詐欺罪嫌，諭知200萬交保，限制出境出海及住居，實施電子腳鐐科技監控。

貴婦奈奈（本名蘇陳端）2004年起，經營無名小站部落格「貴婦奈奈的福態日記」，分享吃喝玩樂的生活記錄，不但出書還受邀在媒體撰寫專欄，之後轉戰臉書開粉專，是第一批靠業配賺錢的知名網紅，2011年間，貴婦奈奈和黃博健開設博全生技公司，再以黃博健的名醫父親黃立雄當「杏立博全」診所負責人，藉著貴婦奈奈的高人氣，向金主募股投資醫美產業。

2017年開始，杏立博全診所遭檢舉醫療糾紛，到了2018年12月間，無預警惡性倒閉，外傳是黃博健欠地下錢莊鉅款遭討債，貴婦奈奈早在11月30日就前往美國，與黃家人會合後，搭車轉往加拿大逃匿，期間貴婦奈奈發文否認逃亡，「實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄」，幾天後，臉書粉專關掉。

北檢陸續對貴婦奈奈、黃博健、黃父黃立雄、以及擔任會的黃妹黃千芳發布通緝，時效到2043年為止，其中黃立雄在2024年因申請加拿大庇護失敗，先行返台，由檢察官諭令交保50萬元。黃母黃林麗真因另起詐欺案遭通緝，返台接受偵辦後，已由士林地檢署處分不起訴。

▲貴婦奈奈抵達北檢畫面。（圖／記者劉昌松攝）