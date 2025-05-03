「不排除暫停美索外交關係」 美眾議員要索馬利亞撤禁台護照決定

▲索馬利亞宣布自4月30日起持台灣護照和相關旅行證件不得進出及過境。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

索馬利亞民航局日前以「聯大第2758號決議」和「堅持『一個中國』原則」為由，宣布自4月30日起持台灣護照和相關旅行證件不得進出及過境索馬利亞，對此，美國聯邦眾議員帝芬尼與奧格茲聯名致函索馬利亞駐美大使 Dahir Hassan Abdi，並警告索馬利亞此舉將帶來「嚴重報復性後果」，包括迅速遣返持「暫時保護身分」者，停止發放美國簽證，甚至暫停美索外交關係，若索馬利亞政府執意淪為中國共產黨的附庸，美國便再無理由假裝索馬利亞是一個獨立、合法或值得美國承認的政府。

美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與奧格茲（Andy Ogles）在美國時間1日聯名致函索馬利亞駐美大使 Dahir Hassan Abdi，就索馬利亞當局片面決定將台灣護照視為無效一事表達嚴正關切，並稱索馬利亞該項指令「無疑是在中國堅持下所做出的決定」。

帝芬尼與奧格茲並警告，索馬利亞此舉可能對索國政府及所有在美國的索國人民帶來「嚴重報復性後果」，包括那些持「暫時保護身分」（Temporary Protected Status）、持簽證或假釋者，美國政府不僅可以取消前述人士目前享有之地位，並將他們迅速遣返索馬利亞外，還擁有其他多項可運用的措施。

聯名函中提及，其他手段還包括立即暫停向所有索馬利亞公民發放美國簽證、禁止承認索馬利亞護照赴美或過境美國、停止未來所有美國對索馬利亞之雙邊援助、關閉索馬利亞駐美位於華盛頓的大使館並驅逐其官員，甚至暫停美索外交關係等。

兩位眾議員更提到，若索馬利亞政府執意淪為中國共產黨的附庸，美國便無理由再假裝索馬利亞是一個獨立、合法或值得美國承認的政府。最後，信中敦促索馬利亞政府立即採取作為，撒銷有關台灣護照有效性這項武斷且被誤導的決定，以避免前述潛在的報復措施。