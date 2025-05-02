美CIA發布中文影片！　招募中共官員「洩露北京機密」

▲CIA釋出2部中文影片，試圖招募中共官員。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國中央情報局（CIA）1日釋出2部「中文影片」，試圖利用中國政府內部、中共高層可能存在的不滿情緒，引誘北京官員向華府洩露機密。這是該情報機構對美國戰略對手，加大情報蒐集力道的最新公開舉措。

2部影片各自描繪了一個虛構場景，主角分別是一名中共高官、一名能夠接觸機密資訊的基層政府職員。他們描述自己如何對中國體制失望，「在黨內，我一邊往上升，一邊看著職位比我高的人，一個個被棄如敝屣，但現在我意識到，我的命運與他們同樣岌岌可危」、「天助自助、自己的命運自己掌握」，最終秘密聯繫了CIA。

一名CIA官員向《路透社》指出，美中正在進行「真正的世代競爭」，北京也是該機構首要的情報優先要務。美國不只對反情報行動感興趣，也尋求先進科學、軍事與網路技術、有價值經濟數據、中國外交政策機密等資訊。但如果影片沒有作用，就不會再製作更多影片了。

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）也表示，對美國而言，沒有其他對手能夠構成比中共更強大的威脅，「中國有意在經濟、軍事、科技方面主宰世界。我們的機構必須繼續以迫切、創意和勇氣來應對這個威脅，而這些影片只是我們這麼做的手段之一。」

中國駐美大使館尚未對這2部影片發表評論，但先前指控美國對中國發起系統性的假訊息活動，並稱任何挑撥中國人民和中共政府的企圖都將失敗。

美國情報界3月則表示，中國仍是美國最大的軍事與網路威脅。中國有能力使用常規武器打擊美國，透過網路攻擊破壞美國基礎設施，並且瞄準美國的太空資產。此外。北京也尋求2030年以前取代美國，成為最頂尖的AI強國。