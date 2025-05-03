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南非事件重演！索馬利亞禁台灣護照　外交部啟動專案應對

▲▼外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）

▲索馬利亞民航局宣布自4月30日起持台灣護照不得進出及過境索馬利亞。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

索馬利亞民航局日前以「聯大第2758號決議」和「堅持『一個中國』原則」為由，宣布自4月30日起持台灣護照和相關旅行證件不得進出及過境索馬利亞，目前「國際航空運輸協會」(IATA) 已配合索馬利亞政府要求，系統上顯示持台灣護照無法通行，外交部日前對此已表達嚴正抗議並啟動專案應對，也和緊鄰的索馬利蘭政府，共同洽請美國在內等理念相近國家和國際民航組織採取具體行動。涉外官員指出，去年南非政府也曾援引相同理由，施壓我駐南非代表處遷離首都，但經多個民主國家發聲後，代表處至今仍正常運作。

索馬利亞政府禁止我國護照出入境的作為，連帶影響台灣在東非地區的友好國家、與索馬利亞存在主權爭議的索馬利蘭共和國。外交部指出，台灣與索馬利蘭長期在教育、醫療、資通訊、安全、能源與礦業等領域展開多項合作計畫，包括援建索馬利蘭首都的「台灣大道」、索京政府醫院的「台灣醫學中心」，都獲得當地社會高度肯定。

今年3月間，索馬利蘭新任駐台代表加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）拜會外交部長林佳龍，更轉交索國總統艾萊曼（Abdirahman Mohamed Abdullahi）致總統賴清德的親簽信函，感謝台灣去年12月派遣特使赴索國參加新任總統就職典禮。

面對索馬利亞限制台灣護照出入、拘束人民旅行自由的作為，涉外官員表示，事發當時正在我非洲友邦史瓦帝尼訪問的外交部長林佳龍，隨即指示外交部成立因應小組，積極應對新型態打壓，由於索馬利亞的限制令明顯違反人身自由的普世價值，除了表達嚴正抗議外，外交部也和友台的索馬利蘭政府，共同洽請美國在內等理念相近國家和國際民航組織（ICAO）等單位採取具體行動，為台灣發聲。

官員指出，美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與奧格茲（Andy Ogles）已在1日聯名致函索馬利亞駐美大使，對此事表達嚴正關切，並警告索馬利亞若不撤銷決定，恐面臨「嚴重報復性後果」。

涉外官員指出，事件發生後，中國外交部在記者會上公開「高度讚賞」索馬利亞禁止台灣人民入境的舉措，無疑坐實中國為此次索馬利亞打壓台灣的幕後推手，中國近年來持續曲解「聯大第2758號決議」，企圖壓縮台灣國際空間，去年南非政府也曾援引相同理由，施壓我駐南非代表處遷離首都，但在台灣堅守立場、友我民主國家政要陸續為台發聲下，南非代表處挺過兩次南非政府單方面要求的搬遷期限，至今仍正常運作。

前述官員表示，面對索馬利亞的打壓，台灣將積極爭取國際友台力量聲援，持續反制中國削弱台灣國際地位的企圖，美國駐聯大使近期在聯合國安理會，首度嚴詞批評中國誤用聯大第2758號決議，企圖孤立台灣、曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利，美方並強調該決議從未排除台灣參與聯合國體系與其他多邊論壇。

官員最後表示，近年來多國行政與立法機關更加積極表態，陸續通過決議或動議反對中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，在林佳龍指示下，外交部與駐外館處也進一步國際強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國的法律戰。

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