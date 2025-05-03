2鋒面接連報到「明防較大雨勢」　下周連2天全台濕答答

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周有2波鋒面經過台灣，皆為移動性鋒面，對台灣影響時間不長。今天午後熱力作用影響，降雨機率高，其中花東有較大雨勢機率。明天首波梅雨鋒面快速通過，各地有局部較大雨勢，雨區增加。下周一另一波鋒面生成接近台灣，周二、周三影響台灣，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜指出，今天台灣上空水氣增多，午後熱力作用影響，天氣較不穩定，降雨機率高，其中花東有較大雨勢機率。今晚鋒面位於華南附近，台灣偏南風到東南風，明天鋒面快速通過，雨區增多。下周一另一波鋒面生成接近台灣，天氣變化快。周二、周三鋒面影響，周四鋒面北抬，水氣仍多。

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他表示，今天天氣不穩定，午後北部、東半部及各地山區降雨機率高，花東及恆春半島午後有局部較大雨勢。溫度方面，沒下雨期間較為溫暖，西半部31至34度，南部更可達36度，東半部28至30度。

未來一周降雨趨勢，他指出，明天鋒面通過，各地有局部較大雨勢，雨區增加。下周一水氣略微減少，北部及東北局部有短暫陣雨，山區午後降雨機率增。周二、周三各地有局部短暫陣雨或雷雨。周四鋒面北移，水氣仍偏多，中部以北降雨機率高，東半部有局部短暫雨，其他地區午後有短暫雨。周五午後各地山區天氣仍不穩定。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜表示，今天為暖熱天氣，台南及高雄部分鄉鎮中午前後有36度高溫。明天鋒面通過，帶來微弱東北風，北部及東北部高溫27至28度，其他地區30度左右。下周一西南風增強，東南部沉降作用有焚風。周二、周三受鋒面影響，溫度下降，各地都會偏涼。周四、周五鋒面北移，環境偏南風，溫度略回升，但上升幅度有限。

另外，他也說，今天金門及馬祖地區風力較強，平均風力達6級、陣風達8級；今晚到明晨金門及馬祖地區有霧或低雲，提醒民眾留意。