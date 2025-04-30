明起北東有雨　周日梅雨鋒面報到「雨區擴大」

▲周日首波梅雨鋒面快速通過，各地都有明顯雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員李名翔表示，明天鋒面從台灣附近通過，僅北部及東北部有零星雨，午後各地山區、東部及東南部有雨。周五、周六僅東半部有局部短暫陣雨，西半部以午後降雨為主。周日首波梅雨鋒面快速通過，各地都有明顯雨勢，緊接下周一又有另一道鋒面接近，周二、周三影響，屆時各地又有雨。



李名翔指出，明天有鋒面從台灣北部海面通過，但影響較小，僅雲量增多，北部及東北部有零星雨，午後各地山區也有零星雨，下午東部及東南部多雲轉局部短暫陣雨。周五、周六僅東半部有局部短暫陣雨，其中，周五午後中南部有短暫雷陣雨，周六午後則是整個西半部都有短暫雷陣雨。

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▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

李名翔表示，周日首波梅雨鋒面通過，天氣較不穩定，但移動快速，中部以北及東半部有短暫陣雨或雷雨，南部地區多雲，午後有短暫雷陣雨。下周一又有另一道鋒面接近，周二、周三影響，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部為短暫陣雨，南部多雲午後有雷陣雨。

溫度方面，他指出，未來一周還算溫暖，高溫普遍都有30度以上，降雨期間可能略微降溫，其中，周日降雨較明顯，北部高溫為26至27度，中南部仍有29至33度，東半部27至30度。

另外，他也說，明晚到後天金門及馬祖有霧或低雲，提醒民眾留意。至於颱風部分，他表示，目前熱帶擾動還在菲律賓東南方海面組織中，有些對流消消長長，預計要周末以後再觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

