鋒面排隊報到「周日3地雨較大」　下周2天雷雨襲全台

▲周日及下周一、二各別有鋒面通過，將帶來陣雨和雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

梅雨季來了，明天(3日)水氣增加，午後熱力作用有局部短暫雷陣雨，周日鋒面通過，中部以北、東半部有陣雨或雷雨，西半部山區和東半部午後有局部大雨；下周一出現降雨空檔，下周二、三還有一道結構較好的鋒面通過，各地有陣雨或雷雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣增加，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，中午過後水氣更明顯，在熱力作用下，各地都有午後局部短暫雷陣雨，其中山區有局部較大雨勢。

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周日將有一道鋒面通過，張竣堯指出，周日白天中部以北、東半部有雨勢，會有陣雨或雷雨，中午過後也有較大雨勢，西半部山區和東半部有局部大雨，不過因這波鋒面結構沒有太好，降雨會有空檔，大部分時間天氣陰陰的，雨不會下整天，但外出攜帶雨具比較保險。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一為降雨空檔，不過張竣堯表示，因又有另一道鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區包括中南部、花東多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，第二道鋒面預計下周二、下周三通過，這波鋒面結構會好一些，各地有陣雨或雷雨，偶有短延時強降雨；下周四鋒面通過，仍有水氣影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量多，午後有局部短暫雷陣雨。周五天氣轉好，僅花東有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，張竣堯說，後面不排除還會陸續有鋒面影響，目前這幾波鋒面結構還沒有太完整，降雨會有空檔，不會有太劇烈雨勢。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，張竣堯說明，未來因為沒有明顯冷空氣，西半部高溫大約有31到33度，花東28到29度，周日、下周二、下周三受鋒面影響為降雨天氣，高溫會下降2到3度，感受溫暖偏熱，高溫約28到30度，清晨夜晚溫度則約21到24度。

張竣堯也提醒，今晚至明天清晨中南部地區及馬祖、明天晚間至4日清晨金門及馬祖，皆易有局部霧或低雲影響能見度，周末往返離島要留意航班資訊。