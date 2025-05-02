點出2法規卡住核電延役！　黃暐瀚：「返核之路」路迢迢

▲核三廠外觀。（圖／台電提供）

記者郭運興／台北報導

核三廠二號機運轉執照將於5月17日到期，宣告台灣正式邁入非核家園，而國民黨團1日表示，核電歸零，火力發電勢必增加，呼籲經濟部積極討論核電延役的問題，讓台灣有穩定供電和乾淨的空氣。對此，媒體人黃暐瀚今（2日）點出2法規卡住了延用核電，他也提到，經濟部長郭智輝也說「最快也要16到18個月，才有辦法重啟核三」，因此，台灣返核之路，路迢迢！

針對核三除役，國民黨團1日召開記者會表示，核電歸零之後，火力發電勢必會增加，尤其是中南部的空氣品質將會越來越差，國民黨團提出將核電廠安全年限延到60年的修正版本，呼籲經濟部積極討論核電廠延役的問題，讓台灣有穩定的供電、便宜的電價和乾淨的空氣品質。

對此，黃暐瀚分析，核三廠二號機，將在5月17日之後退場除役，儘管呼喊「延用核電」的呼聲不斷，但被兩條法規卡住。

黃暐瀚指出，第一、核子反應器設施管制法（核管法）第六條，第二項「前項運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者應於主管機關規定之期限內申請換發執照。未依規定換發執照者，不得繼續運轉」。

黃暐瀚再指，第二，核子反應器設施運轉執照申請審核辦法，第十六條「核子反應器設施運轉執照有效期間累積達四十年，仍須繼續運轉者，經營者應於執照有效期間屆滿前五年至十五年，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，並檢附下列報告，報請主管機關審核」。

黃暐瀚也提到，眼見核三除役在即，立院藍白有共識要拚五一七之前修法通過（若藍營真的積極想要續用核電，去年二月新國會之後，早該推動修法），經濟部長郭智輝說，就算「修法通過」，政府也「願意」延用核能，還得檢查、安全評估、重訂燃料棒等等程序，最快也要16到18個月，才有辦法重啟核三。

最後，黃暐瀚強調，因此，更不用說核二或核一，甚至核四了。所以自己說，台灣的「返核」之路，路迢迢！

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）