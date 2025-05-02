台東學前特教班爆虐童！背部黑青畫面曝　2師解聘校長罰款6萬

▲台東縣某特教班虐童案教師遭重罰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣一所國小的學前特殊教育班，日前爆出嚴重不當管教行為，引發社會譁然，縣政府經過為期數月的調查，4月30日由教育處召開認定委員會，縣府除對涉案人員採取最嚴厲的行政處分，同時展開後續系統性輔導與改革措施。

調查結果顯示，負責學前特教班教學與輔助工作的三名人員，皆涉及明確的違法或失職行為。其中，高姓教師被認定違反《幼兒教育及照顧法》第30條，行為情節重大，遭處以新台幣60萬元罰鍰，並依同法第50條規定公布其姓名與任教學校，認定委員會也決議將其解聘，且終身不得再從事教保相關服務工作。此外，高也違反未通報規定，另遭加罰5萬元，並因涉刑法相關行為，調查資料已移送檢察機關偵辦。

宋姓教師則被裁定違規事實成立，遭處以24萬元罰鍰，並公布其身份資訊，同時因未履行通報義務再罰5萬元。認定委員會同樣決議予以解聘，並禁止其三年內再從事教保工作。至於黃姓特教助理員，經查亦涉及不當管教行為，雖未達最嚴重程度，仍遭處6萬元罰鍰並公布姓名與學校名稱，且違反通報義務部分，再罰3萬元。

除了上述三人，其他知情未報的相關教職員也未能倖免，包括一名特教助理員與一名巡迴輔導教師，因未依規通報，被裁處3萬元與4萬元罰鍰。而該校校長作為機構負責人，也因督導失職，遭處6萬元罰鍰，以示警惕。

面對這起嚴重事件，台東縣政府並未止於懲處，隨即展開全方位後續輔導與制度改革。教育處首先要求涉案學校提出「學前特教班輔導計畫」，納入定期檢討與列管機制，直到相關改善作為完成為止。同時，縣內身心障礙教育資源中心也將於5月至6月啟動第二期的「專業重建輔導計畫」，針對受影響班級的教師與助理員，強化其教學知能與日常教保活動的安全規劃，確保孩子們的照顧不再失守。

另一方面，教育處已於4月23日號召社會處、衛生局、警察局、原民處及多個民間機構與醫療院所，共同整合資源，為受影響幼童與家長提供心理諮商、優先就診、早期療育等支援。5月1日，縣內身心障礙資源中心也主動與家長與學校召開會議，針對後續療程與協助方式深入討論。

為進一步釐清事件全貌並確保行政程序之正當性，縣府同時啟動由外部專家組成的行政調查機制，全面檢視處理過程中可能存在的瑕疵或疏失，並將依結果進行制度與流程上的檢討與調整，強化教育現場的支持與監督體系。

針對教保服務人員專業素養的提升，教育處也同步啟動全縣性的「正向管教」研習行動。繼前兩場次聚焦於兒童保護與特教管教技巧的研習已圓滿完成後，第三場將於8月24日舉行。而為回應本案引發的廣泛討論，縣府特別邀請台北市特教學校的資深教師與實務專家，於5月24日、7月19日與8月9日舉辦三場「集中式特教班對話工作坊」，蒐集第一線教師對不同障礙類型學生照護的經驗與需求，作為日後政策改進與指引撰寫的重要依據。

台東縣政府強調，本案相關人員已依規定嚴懲，絕不寬貸。未來也將持續透過政策法令宣導、研習課程與主管會議等管道，強化正向管教理念，提升親師溝通技巧與教保現場的專業反應能力，致力於營造一個更友善、安全與可信賴的幼兒教保環境。