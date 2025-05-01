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雲林失智男單獨外出7日失聯　嘉義中埔警助返家

▲▼ 【失智男外出迷途7日 中埔暖警助返家團圓】 。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 失智男外出迷途7日，家人急尋。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局番路分駐所員警30日晚間執行巡邏勤務，在嘉義縣番路鄉台3線公路286公里處發現一名男子獨自坐臥於路旁，眼神渙散精神徬徨。分駐所所長莊政峯、警員盧巡閣見狀即停車趨前關心，言談間感覺該男子身體及精神狀況不佳，所幸該男子隱約能道出姓名及住雲林縣林內鄉境內，並稱自己獨自步行外出已有數日，因人生地不熟路況陌生無法自行返家。

▲▼ 【失智男外出迷途7日 中埔暖警助返家團圓】 。（圖／中埔分局提供）

▲ 失智男(黑衣者)外出迷途7日，家人急尋。（圖／中埔分局提供）


案經中埔分局員警以行動載具查詢失蹤人口系統比對，得知該鄭姓男子（40歲）住雲林縣林內鄉與自述之居住地點無誤，旋即聯繫距離現地40公里外之家屬。當鄭男父親接獲警方通知尋獲消息後表示，他兒子於7日前獨自從住家步行外出後失聯，嗣經家屬多日尋找未果，今接獲警方通知尋獲消息，終於卸下多日懸於心中之巨石，由衷感謝員警積極協尋並將親自將渠兒子護送返家交由家屬，為民服務精神殊值肯定。


中埔分局呼籲，家中如有失智或罹患慢性疾病之成員，應避免有單獨外出之情形，如發現走失時應立即報警請求協尋，降低減少意外憾事發生。並可利用當前社會福利措施，親赴戶籍地鄉鎮市公所（村里辦公處）及嘉義縣一站式便民服務網站，辦理預防走失服務溫馨手鍊之申請，或至當地警察分局自願簽署同意辦理指紋建檔，俾供日後作身分輔助辨試。

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