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高雄摩天輪慘淪空中情慾包廂！2偽娘狂拍水手服不雅片...警出手了

▲▼愛情摩天輪。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

▲兩名偽娘在摩天輪內拍攝不雅照片 。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳奕靖／高雄報導

兩名在台灣具有知名度的偽娘疑似在高雄知名地標摩天輪的包廂內，身穿水手服拍攝不雅影片，並將影片上傳網路營利。事件曝光後，網友紛紛截圖撻伐，現在高雄市警方要查辦了。

前鎮分局表示，雖然尚未接獲相關報案，但已主動展開調查，同時也主動聯繫業者釐清狀況，業者回應並未獲報此事，亦不清楚何人於車廂內拍攝不雅影片。不過比對照片當中的背景當中有「活動廣告」的影像時間來推斷，警方初步判斷，事發時間應在去年12月23日到今年1月22日之間，應該是有一段時間了。

▲▼前鎮分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前鎮分局表示要追查本案。（圖／記者陳宏瑞攝）

前鎮分局也強調已經主動調閱相關影像畫面，追查並通知當事人到案說明，以釐清事發經過、還原事實。同時如有網路貼文所述行為，恐涉及公然猥褻罪，將依法調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。而依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」，意圖營利而犯罪得加重。

據了解這張不雅照片當中的對象其中一名洪姓男子因外型酷似女性，常以女裝現身，若未開口說話，常被誤認為年輕貌美的女子。這兩名偽娘疑似合作拍攝成人影片，並透過網路販售牟利。然而，兩人竟將拍攝地點選在知名景點的摩天輪包廂內。此舉引發輿論譁然。

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