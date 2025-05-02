白沙屯媽祖起轎首日　雙鐵疏運「7.5萬香燈腳」運量飆69%

▲交通部今年首度與白沙屯拱天宮合作，提供進香疏運服務。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯媽祖昨(1日)深夜起轎展開10天9夜進香行程，交通部首度攜手拱天宮疏運，首日雙鐵疏運信眾高達7.5萬人次，較去年成長69%，5月3日及11日將再提供直達接駁車。此外，交通部推出「勇」字永保安康車票超夯，讓網友頻敲碗，交通部也將評估推出TPASS版。

交通部政務次長陳彥伯表示，白沙屯拱天宮徒步進香活動昨晚11時25分登轎啟航，協助疏運的交通部、高鐵、台鐵、公路局人員忙到凌晨12點多，做到「站不留人」，把每一位香客和信徒都送到媽祖身邊。

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根據交通部統計，昨日高鐵苗栗進出站人數為1萬2344人，其中出站9046人與去年登轎日6081人相較，增加48%；台鐵白沙屯車站進出站人數約6萬5931人次，較去年3萬8297人次成長達72.2%；今年首日利用雙鐵前往白沙屯信眾總計約7.5萬人次，較去年成長69%。

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

陳彥伯指出，昨天開始發現一個現象，民眾利用大眾運輸的人數比以往更多，台鐵成長72.2%，高鐵苗栗站進出旅次增加48%，為了疏運高鐵苗栗站下車旅客到拱天宮，公路局也邀地方公路客運業者加開臨時路線，高鐵到白沙屯共開行159班，載運4934人次，佔高鐵出站旅客54%，代表每兩個人中就有一人是去進香的，透過客運直達接駁車把每位搭載高鐵去進香的旅客用便利方式送到拱天宮。

交通部表示，昨天白沙屯媽祖起駕徒步進香行程首日疏運工作，已經順利完成，交通部接續因應白沙屯媽祖將於5月3日抵達北港朝天宮的疏運，公路局已規劃5月3日北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁路線，自中午12:00至20: 30，每15分鐘1班車，並視需求機動增車增加運能，載滿即發車，收費為全票50元。

交通部也說明，後續5月11日媽祖回鑾，公路局會再提供白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運接駁，班距約10分鐘1班，收費全票50元。此外，高鐵也增開班次，5月9日07-09時、15-20時；5月10日07-09時、10-11時；5月11日07-08時、14-22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。台鐵5月10日、5月11日則加開46班次，加掛74列次；雙鐵後續皆會視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。

▲交通部政務次長陳彥伯手上的「勇」字永保安康車票相當受到歡迎。（圖／記者李姿慧攝）

陳彥伯說，這次疏運收到很多網友的回饋，提到今年疏運服務可以快速到達白沙屯，台鐵火車便利性也提高，進出站動線規劃很完整，都希望持續提供服務，還有民眾許願嘉義高鐵站到朝天宮也能比照，也有民眾希望明年推出媽祖悠遊紀念卡。

今年交通部推出5千份「勇」字永保安康車票免費贈送給香客，信徒爭相索取，由於有網友敲碗希望明年推出媽祖悠遊紀念卡，陳彥伯表示，未來的TPASS通勤月票發行，可以納入考慮。

此外，今晨台鐵通霄至新埔路段發生鞭炮彩帶纏繞電車線意外，造成台鐵列車大延誤。陳彥伯表示，台鐵還在調查彩帶來源，有進一步消息會再說明，呼籲民眾參加進香時，要注意安全，勿影響鐵路行車。

交通部公共運輸及監理司長林福山則表示，針對該電車線障礙物將先了解到底從哪裡來的，確認來源後，若涉及違規，會予以勸導或依法處置，台鐵會做必要的對應處置。