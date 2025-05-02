越式按摩店搞「半套服務」老闆裝傻：只有純的　慘被法官打臉

▲養生館暗藏春色示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一家越式美容按摩店遭檢舉疑涉不法性交易，新興警分局派員喬裝顧客上門蒐證，當場查獲兩名男顧客正在接受俗稱「半套服務」的性按摩。店家負責人陳姓男子雖辯稱不知情，並強調是退休後接手按摩店，且店內只有純按摩，但法院根據現場監視器配置與證人證詞，認定其經營色情場所，依妨害風化罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

判決指出，警方接獲線報，稱位於新興區的一家越式美容店從事色情交易。員警佯裝嫖客進入該店，由武姓女子接待後進入包廂，正當女子準備提供性服務時，警方立即表明身分並展開搜索，在現場發現另有兩名男子正接受女服務生的半套服務，隨即將涉案人員帶回調查。

警方並通知陳姓負責人到案說明。陳男辯稱，自己剛退休，接手該店只是為了有收入來源，平時很少前往，對於店內女員工與顧客是否有私下交易並不知情。他並表示，店內的9支監視器是接手前就已安裝，用以遠端觀看營運狀況，並非為監控性交易行為。

高雄地方法院法官審酌資料認為，若店家僅提供正當按摩服務，實無必要在店內設置如此大量監控設備，且每間包廂內亦設有電視螢幕，明顯具備即時監控功能。結合兩名男客供稱到店目的為接受半套服務，法院最終不採信陳男辯詞，認定其經營色情場所圖利，判處有期徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。