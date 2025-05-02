中華大學舉辦「EMI雙語教學研討會」　8大專院校齊聚一堂

▲中華大學日前邀集全台8所大專院校共48位學者與教師，舉辦「EMI雙語教學研討會」。（中華大學提供）

生活中心／綜合報導

中華大學近日舉辦「EMI雙語教學研討會」，邀請全台8所大專院校及高中學校的48名學者與教師參與，旨在探討EMI（English-Medium Instruction）與CLIL（Content and Language Integrated Learning）在台灣的應用。透過創新教學資源與教具，研討會希望提升學生的學習動機與成效。

作為台灣首家推動EMI CERT PT講師培訓中心的私立大學，中華大學已培育了8位EMI種子教師。此次活動由觀光學院主辦，吸引了包括國立清華大學、逢甲大學等多所院校的教授、講師及研究助理參與，展現了多元教學交流的能量。英國EMI名師 Steven Murray 擔任會議主持人，促進國際與在地教育專業的對話，期望提升台灣雙語教育品質。

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▲校方特別請英國EMI名師Steven Murray擔任會議主持人，期望能在彼此的交流下，共同提升台灣雙語教育的品質。（中華大學提供）

研討會上，教師們分享了互動式教學及EMI、CLIL訓練的實務經驗，顯示教學思維的轉變。Steven Murray 指出，傳統教學已無法滿足現代學生需求，與會者也認同應與學生的學習模式接軌。EMI中心執行長詹宜螢表示，互動教學策略提升了學生的參與度與學習動機，教師們也認識到互動教學的設計性與目標性。

Steven Murray 在研討會末段介紹了英國倫敦三一學院的 CERT PT 講師培訓認證，並肯定中華大學及其他院校在講師專業發展中的角色。教師們感謝教育部對國際認證項目的支持，認為這有助於提升台灣高等教育的國際競爭力。

▲觀光學院張馨文院長表示，中華大學為全台第一所推動EMI CERT PT教學資源中心的私立大學，以多管道的方式紮根雙語教育且成效顯著。（中華大學提供）

觀光學院院長張馨文指出，只有當台灣教師接受國際標準訓練，才能培育出自己的教學專家，減少對外部顧問的依賴。觀光學院透過多元方式推動雙語教育，包括舉辦講座、實作課程及海外實習，設立「3 1台英雙學位專班」，以全面強化學生的語言及國際能力。

▼「EMI雙語教學研討會」會後眾人合影留念。（中華大學提供）