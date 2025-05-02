報稅愣見老公「鴻海驚人股利」　人妻崩潰：婚姻危機！全場怒噴

▲原PO發現老公領有鴻海股票。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「婚姻史上最大危機！」一名人妻透露，結婚3年以來都是老公負責報稅，今年她使用手機報稅，發現一筆鴻海股利高達16萬2000元，讓她震驚不已，懷疑老公暗中持有不少股票卻從未透露，因此難過求問「我老公大概是持有幾張鴻海？」文章曝光後，引來大票網友狠酸，「關妳屁事！」

一名女網友在《匿名2公社》表示，以往報稅都是老公處理，但今年她去申請自然人憑證，殊不知登進系統後，看到一筆「鴻海股利收入16萬2000元」，當下讓原PO一時愣住，這筆金額從沒出現在兩人財務對話中，更別說有「鴻海股票」這回事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO求問大家，「這樣我老公大概是持有幾張鴻海？」文末她更難過補上一句話，「現在我們的婚姻正面臨史上最大危機。」

底下網友紛紛狠酸，「有老婆好可怕」、「是不是想離婚分一半」、「這樣就婚姻危機感覺？你們感情也太薄弱了，如果這是他婚前買的，應該跟妳也沒什麼關係」、「股票錢也不是妳出的，看盤也不是妳在看的，稅也不是妳在繳的，是在靠腰啥」、「有資產要婚姻危機，有負債也要婚姻危機」、「所以要充公嗎？他的股票關妳屁事」。

也有熱心網友算出，「30張喔！鴻海去年每股發放5.4元股利，以股價來說141元、30張市值有423萬左右」。其他網友則建議，「不要管妳老公有幾張股票了！晚上好好伺候他，隔天帶他去百貨公司走一趟就對了，當個懂事的老婆」。