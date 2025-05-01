獨／金馬獎導演被控性侵獲無罪　判決「完整還原現場」逆轉過程曝

▲曾獲金馬獎的導演游智煒，被控撿屍性侵涉犯乘機性交罪嫌，但一審無罪理由揭露案情180度逆轉。（圖／翻攝自游智煒臉書）

記者黃哲民／台北報導

金馬獎最佳短片導演游智煒被控混入慶生聚會裝熟，趁機撿屍性侵女壽星得逞，涉犯乘機性交罪嫌，女方提出剪報主張游曾捲入#Metoo事件，但台北地院判游無罪，主因是監視畫面顯示女方無酒醉斷片跡象，更當眾抱游親吻轉圈，還打電話給朋友報平安，全案可上訴。

游男被控去年（2024年）8月10日凌晨1點多，在北市1家夜店裡，搭訕混入本案被害人和朋友喝酒慶生聚會，裝熟跟女方到KTV續攤，當天上午5點多解散後，游趁亂帶喝醉的女方搭計程車回自己租屋處，性侵得逞，女方醒來崩潰埋怨朋友們「怎麼讓我跟陌生男人回家」，驗傷提告。

檢方起訴的重要依據，是游男事後傳訊給女方稱「從地上扶妳起來很多次」，加上KTV以及游男住處附近監視畫面，拍到女方蹲在路邊嘔吐畫面，據此認定游趁女方爛醉斷片、撿屍性侵，起訴他涉犯乘機性交罪嫌。

女方自稱在夜店就喝醉斷片，游男聽到要去KTV續攤，騎腳踏車跟去，後來要離開時，游男在KTV門口拉她上計程車，她打視訊電話給朋友求助，游謊稱會送她回家，卻帶到游的租屋處，她洗澡想清醒，游執意旁觀，說她身材很好，她迷迷糊糊遭侵犯，無力反抗，只能問游「有戴套嗎」來保護自己。

女方說當天上午11點多醒來，發現睡在游的床上、自己全身只穿1件游的T恤，離開游家搭捷運翻查跟朋友通話紀錄，驚覺自己斷片、才回想起遭游騎在身上侵犯畫面，但記憶零碎，慶生會在場朋友都看到她喝醉，她批游的辯解說謊。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

游男喊冤稱女方主動約他續攤，他騎小折自行車載女方去KTV，後座只能站不能坐，女方一路站著毫無醉態，離開KTV時，女方抱著他跟他回家，在他家洗澡更自備換洗衣物，他很訝異，但提供盥洗用具就退出，沒賴在浴室裡看春光。

游男說女方自稱網紅，他也有影音專業，聊得投緣開始曖昧，他對活潑外向的女方有好感，女方同意上床，僅要他戴套，2人翻雲覆雨換姿勢，相擁而眠，互開玩笑要去公證結婚，中午起床他騎機車載女方去搭捷運，有說有笑，不料分別才2分鐘，他就變成性侵犯。

法官勘驗監視畫面，確認女方在KTV與游男住處外都能自己行走，在KTV內雙手環繞游男肩頸擁抱親吻轉圈，下樓前指著階梯提醒游男，牽著游緊貼下樓，又跟同行另4位男女搭肩比愛心手勢，期間雖蹲下狀似乾嘔，隨即穩穩起身，不像意識不清。

女方主張事後傳訊息給3個朋友，聲稱「我斷片，被撿屍欸嚇爛」、「朋友說我看起來超清醒，其實一直都斷片」、「是不是你們都誤以為我意識清醒」、「你被斷片的我騙了、對不起騙了你」等語，想證明自己所言不虛。

但法官查明女方朋友回應「有嗎，妳很清醒啊」、「你從哪裡斷片了？你一直聊天、聊爆欸」、「看不出來」，顯見朋友不認爲女方當下喝醉，朋友說女方若真的斷片，就無法動彈、不能回答，甚至爆料女方曾有酒後跟陌生男人回家上床紀錄。

此外，游男租屋處女室友證稱，當天被叫醒幫游男開門，和女方寒暄覺得對方言談正常，沒醉吐或弄髒共用廁所，屋內3個分租房隔音不好，聽音樂講話都會傳出聲音，但沒聽到游男和女方在房內動靜，女方朋友證稱，女方當時主動回電報平安，說在游男家裡沒事。

法官認為女方說詞跟客觀事實出入太大，女方雖提出新聞剪報，指游男涉及#Metoo事件，但游從無犯罪判刑紀錄，剪報也跟本案無關，據此認定證據不足，判游無罪，可上訴。

游智煒擁有碩士學歷，身兼導演、編劇與攝影等職，也常在廣告、MV或電影擔任攝影師，曾以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳短片，2023年6月#Metoo風暴蔓延期間，影評部落客「無影無蹤」爆料游是醉後性騷慣犯，受害者已增至近30人。

當時游智煒還被爆料，疑似在交友軟體「Tinder」上自我介紹：「現在me too風波上的浪潮人物，就是個標準的渣。」導演瞿友寧表示將把游智煒參與的《地獄里長》部分劇集刪除並且除名。