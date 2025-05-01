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遭60歲師性侵反被誣說謊　國中女揭發前掙扎：為何天選之人是我

▲桃園市劉姓男子去年3月邀約酒店女坐檯陪唱歌，酒過三巡後卻起色心，不顧女子拒絕仍硬上性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲國中少女遭補習班6旬老師性侵，反被誣賴說謊挾怨報復。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

在新北市開國中補習班授課的宋姓男子，2022年在辦公室涉強摸1位當時13歲女學生胸部與私處，見少女隱忍，竟變本加厲在2023年2度用手指性侵，少女掙扎是否揭發，向閨蜜訴苦「為什麼天選之人是我」，宋男卻在事發後，帶酒逕自登門拜訪家長否認一切，還誣賴少女挾怨報復，新北地院依加重強制性交等罪，判宋10年徒刑，可上訴。

判決指出，現年60歲的宋男於2022年6月21日傍晚5點多，藉口替本案少女按摩，在補習班辦公室裡強摸少女胸部與私處，後於2023年1月20日小年夜下午1點多，趁少女獨自到補習班自修，脫光少女下半身猥褻，更以手指性侵，同年10月21日晚間6點多，宋男以加強上課之名獨處，又對少女性侵得逞。

少女哀求宋男「不要這樣做」無效，因畏懼宋男淫威，又不敢告訴父母怕挨罵，只能向3位閨蜜同學訴苦「又被摸胸部跟尿尿的地方」，閨蜜鼓勵少女揭發、見她猶豫，同年（2023年）10月底告訴師長，通報社工介入處理。

宋男到案坦承不該以按摩大腿之名猥褻少女、他認錯，但堅稱絕無強制猥褻與強制性交行為。辯護律師指少女對於怎麼被摸、被舔，前後說法有出入。

▲桃園市郭姓男子去年2月開車搭載女兒之學妹機會，載至大園區某土地公廟前，違反少女意願強制指侵與性侵得逞，車上行車紀錄器錄音成為鐵證。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國中少女遭補習班6旬老師性侵，反被誣賴說謊挾怨報復。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

少女表示2022年6月讀國中二年級時，宋男第1次藉口替她按摩，「從大腿內側慢慢往上摸，越來越誇張」，將手伸進她內褲裡撫摸私密處，還碰觸她胸部，第2次宋男對她又舔又摸，她用IG私訊閨蜜求助，閨蜜趕來補習班救她。

少女說前2次都撥開宋男的手、用腳踢宋男，但第3次放棄抵抗，「因為習慣了」，她從沒同意讓宋男侵犯，最初擔心說出遭遇會被媽媽罵，硬著頭皮繼續給宋男補習，也因怕惹怒宋男而持續互傳訊息，直到閨蜜幫忙揭發，才有勇氣說出實情。

少女母親證稱被社工通知，大吃一驚，沒想到宋男竟來電質問她女兒「是不是出賣我！」女兒驚嚇否認，宋男說「沒有就好」，她全程開擴音旁聽，不料宋男當晚竟帶1箱啤酒上門找她和丈夫，宣稱只按摩她女兒頸背小腿、沒不當行為。

少女母親說丈夫隔天一再詢問，女兒才吐實，她抱著女兒哭、心疼女兒被欺負還不敢讓家人知道，她相信女兒沒說謊。

法官查明少女和閨蜜的IG、LINE對話紀錄，確實每次遭宋男侵犯，就跟閨蜜訴苦，包括「他媽的，不只摸胸，他還有舔」、「他脫我褲子欸」、「手指伸進去，還動」、「下面被他看光光」、「好可怕，好噁心，好想吐，好丟臉」、「我怕我反抗，我就被他上了」。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國中少女遭補習班6旬老師性侵，反被誣賴說謊挾怨報復。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

少女並告訴閨蜜「沒有很想把這件事情搞那麼多人知道」、「會被人家說，我不乾淨什麼的，我不想要這樣」、「我又不是打砲，我是被摸，這種事情真的很丟臉」、「到底為什麼，會變成這樣」、「真的不知道要怎麼活了」。

閨蜜鼓勵她勇敢揭發，少女拒絕，沮喪說「不知怎麼講」、「成績就是爛，很想上X中，每次想改變成績，都被擊殺」、「媽媽一直都沒要聽我說話，要我突然講，真的做不到」、「我是女生，要人家怎麼看待我」、「回想那個畫面，很噁心，很煩」、「為什麼他媽的天選之人是我」。

法官認為少女若非親身經歷，殊難想像如何憑空杜撰如此具體明確情節，且少女沒添加宋男施以暴力等誇張內容，案發至今和家人從未求償，反而擔心更多外人知道會丟臉，說法可信度高。

至於宋男找補習班2位老師作證辦公室為開放空間，很難師生獨處不被發現，更指本案少女有偷竊、說謊紀錄，事發前幾天，宋男罵過少女等，法官指2位老師雖無偽證，但證詞避重就輕，其中1人更是宋男兒子，有袒護之虞。

法官認定宋男犯行明確，嚴重危害少女身心健全發展，破壞師生信賴，且始終狡辯不認罪，更誣陷少女挾怨報復，態度惡劣，將他所犯加重強制性交等3罪，各判刑8年、4年6月與4年，合併應執行10年徒刑，宋男被起訴另涉性侵少女67次，因證據不足，此部分獲判無罪，均可上訴。

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