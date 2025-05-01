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扶輪社長變吸金詐騙首腦！「伊甸平台」害慘2100人...2主謀收押

▲▼橋檢詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼橋頭地檢署偵辦柚子平台涉嫌以投資柚子幣進行詐騙，吸金4000萬，並查扣賓士車。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵破以「伊甸平台」為名的跨境吸金集團，涉嫌以虛構高報酬的投資計畫，詐騙超過2100名民眾投入資金，檢方於4月29日展開搜索行動，傳喚8名涉案人，查扣賓士車、現金及虛擬貨幣資產，並凍結相關帳戶，金流金額初估已達4000萬元，主嫌蔡姓男子與楊姓男子因涉重罪，經法院裁定收押禁見。

▲▼橋檢詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，現年60歲的蔡姓男子曾任台南某扶輪社社長，擁有多間公司董事長與民間團體理事長等頭銜，利用其社會資源舉辦多場投資說明會，與楊男合夥宣稱投資虛擬貨幣EOS（俗稱柚子幣）可獲得144%以上的年利潤，還號稱介紹新會員可領取「動態獎金」，吸引不少民眾上鉤。

▲▼橋檢詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，該集團自2021年起開始與中國人士合作，架設「伊甸平台」投資APP，實則以龐氏騙局方式運作，並未替投資人購買實際虛擬貨幣，部分資金更被挪作私人用途。受害者發現無法在APP上解約取回本金後，紛紛提告。

▲▼橋檢詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案目前已有20多名被害人出面，檢調單位根據投資人名冊推估，受害人數可能超過2100人，受害金額恐不止目前查扣的4000萬元。專案小組除查扣一輛賓士轎車外，也扣得價值數百萬元的虛擬貨幣資產。

檢方訊後認為，蔡男與楊男涉嫌違反銀行法及詐欺取財，罪嫌重大，有勾串及逃亡之虞，向法院聲押獲准，其餘5名共犯則分別以10萬至20萬元交保。

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