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北市富人區變態狼再收押！9度襲胸摸臀判1年　交保1個月又出手

▲▼無業男當街襲胸3妙齡女，摸完胸部後當街逃跑(圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳男在台北市仁愛圓環附近犯下10次隨機性騷擾案，被檢察官起訴後由法官裁定收押。(資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市吳姓男子曾在去年暑假期間，不到1個月的時間內，隨機對9名女性路人襲胸、摸臀，遭起訴判刑1年後，吳男又在今年3月間，從後方偷襲1名等待紅燈的女路人臀部，台北地檢署檢察官以有再犯之虞，向法院聲押吳男獲准，並將吳男第10度性騷擾犯行依法起訴，法院收案後已裁定繼續收押吳男。

據了解，40歲的吳男目前無業，平常經濟來源都靠同住的母親資助，閒來無事就在住處附近的仁愛圓環一帶閒晃，2024年7月7日晚間11點25分左右，吳男在某銀行前騎樓，突然逼近步行女子，伸手抓了被害人左胸一下，被害人先是嚇到愣住，大喊變態之後，吳男便跑走。7月9日下午接近1點時，吳男又在捷運大安站6號出口對女子襲胸，這次被害人和其他路人試圖攔阻，仍被吳男跳上計程車逃走。

7月11日上午，吳男在便利商店內，趁被害人沒注意的時候，以手指滑過被害人臀部，同月15日、29日，以及8月4日吳男又分別在路邊、便利商店內伸手對女子襲胸、觸碰下體；8月11日凌晨，1名女子和男友騎UBike停在巷子口，吳男助跑衝上前去，狠掐被害人胸部1下後放開，8月12日、16日，吳男故意在過馬路的時候，迎面走向被害人左側，在擦身而過之際伸手襲胸。

檢警發現吳男在短短不到1個月時間，不分白天、晚上隨機犯下9次性騷擾案，緊急將吳男拘提到案，吳男辯稱只是把擋在前方的路人推開，不被檢察官採信，將他聲押獲准，並依9個違反《性騷擾防治法》罪行，起訴吳男。

法院審理期間，吳男因認罪獲准交保3萬元，並限制住居且須有母親同意或陪同，才能離開住處，吳男就此安分了一段時間，台北地院在2024年2月27日考量吳男患有思覺失調症等事由，將他先前9次犯行各判處徒刑2月、3月，定應執行刑1年、得易科罰金。

沒想到吳男在3月26日上午11點20分左右，又在仁愛路上看到1名女性在等紅燈準備過馬路，竟從後方襲臀後，再快步走到被害人前方假裝沒事，被害人報警得知吳男過去犯案累累，擔心案發地點附近有多所學校，恐有女學生受害，檢察官考量吳男犯行，再次將他依《性騷擾防治法》起訴。

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