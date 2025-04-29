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「New Club」違法吸金2.2億　主謀重判8年+沒收犯罪所得

▲台南地院針對「New Club」非法吸金案宣判，主媒林楨祥重判8年，其餘多人緩刑。（記者林東良攝）

▲台南地院針對「New Club」非法吸金案宣判，主謀林楨祥重判8年，其餘多人緩刑。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地方法院29日下午5時對「New Club」違法吸金案宣判，法官依銀行法認定林楨祥等13人非法經營收受存款業務，共吸金超過新台幣2億2854萬元，其中主嫌林楨祥遭判刑8年，其餘被告依參與程度及犯罪所得，處以1年2月至2年不等徒刑，多數獲宣告緩刑；另陳宇嘉（原名陳建嘉）因案發前死亡，公訴不受理。

根據判決內容指出，自2017年起，林楨祥與陳芷穎、岑怡亨等人共同設計名為「New Club」的投資方案，以將來開發第三方支付為合法理由，實則藉由舉辦說明會、保證高報酬等方式非法吸收大批民眾資金，強調「一年報酬率120%至130%」、「3年3倍獲利」等不實承諾，吸引1萬1080名投資人投入，共吸金超過新台幣2億2854萬元。

法院調查認定，「New Club」計畫於2017年4月起陸續在全台設立辦事處，廣招成員、設講師制度，在台北、桃園、台中、嘉義、台南與高雄等地推廣吸金。直到2018年底資金鏈斷裂，無法如期返還本金與紅利，投資人發現異狀報案，警方深入調查才揭露整起吸金內幕。

台南地院依銀行法第125條判決林楨祥處有期徒刑8年，並命沒收其犯罪所得，包括不動產與現金160573元，餘額將追徵價額補足；另岑怡亨、王橋翔、蔡文宣、黃建霖、羅學文等人雖配合調查並繳回不法所得，仍依共同正犯論處徒刑1年6月至1年10月不等，獲緩刑4至5年不等。

值得注意的是，游凱翔因主動自首、未獲取犯罪所得，依法獲減刑並緩刑4年；而謝勝財、謝念祖、張哲蒝等人雖未全數退賠，法院仍衡酌其態度與犯罪情節，酌情量刑並宣告部分緩刑。

法院指出，本案吸金金額龐大，嚴重破壞金融秩序與投資人財產安全，難謂輕微，林楨祥身為主導者罪責尤重，必須嚴懲以資警惕。本案尚可上訴。

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