申請入學二階審查資料開放上傳　每校系限1種繳交方式

▲甄選會提醒考生，今天起開放第二階段審查資料上傳。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據大學甄選委員會統計，今年申請入學管道超過6.5萬人通過第1階段篩選。甄選會今（1日）提醒考生，通過一階考生仍要參與第二階段甄試，而第二階段審查資料上傳系統，從今天上午9時起開放，除大學校系另有規定外，考生必須在校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式上傳至甄選會。

114學年大學申請入學管道有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額。根據甄選會統計，共有7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過篩選率達82.85%，為歷年次高。

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甄選會表示，第二階段審查資料上傳系統，從今天上午9時起開放，考生日前在「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」中演練的上傳（勾選）繳交方式、審查資料僅供測試，不會列入正式資料，也不會傳送予各通過篩選校系。提醒考生務必在正式系統內依申請校系規定截止日前，完成審查資料上傳作業。

甄選會指出，由於課程學習成果、多元表現得使用學習歷程中央資料庫資料，提醒考生在登入系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

考生若是當學年高三應屆畢業生且學習歷程中央資料庫有資料者，甄選會說明，請考生進入審查資料上傳系統後，系統內原則會呈現第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生應儘速向就讀學校反映，並在申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認。若是110學年度以後畢業考生，則可在審查資料上傳系統檢視並勾選第一至第六學期學習歷程資料。

甄選會表示，由於「專業群」班別應屆畢業生，高三「課程學習成果」、「多元表現」學習歷程檔案在5月底才完成提交，這類考生審查資料繳交方式，若選擇「勾選上傳」者，僅提供檢視及勾選第一至第四學期的學習歷程檔案；若要繳交包含高三之學習歷程檔案者，則須選擇繳交方式為「自行上傳PDF檔」，自行將第一至第六學期學習歷程檔案製作成PDF檔案上傳。