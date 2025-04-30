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116學年3大升學管道參採考科公布　近半系組不看數學成績

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲招聯會統計，116學年繁星推薦跟申請入學管道，近半數不參採數學。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學招聯會今（30日）公布116學年度招生管道數學考科參採查詢系統。繁星推薦跟申請入學管道，近半數不參採數學，和115學年差不多，參採數學A超過3成，數學B則約1成3；另在分發入學管道，有155個校系組使用到分科測驗數乙，尤其以財經、資訊、管理學群居多，跟前兩年差不多約占7成。

為提供目前就讀高一學生，了解大學參採的數學考科，作為未來升高二選修數學的規劃方向，大學招聯會今天公布116學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，從招聯會首頁連結點選查詢系統，即可依據學校、系別、學群類查詢。

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根據招聯會統計，116學年度繁星推薦管道共有555個系組參採數學 A，230個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定則有111個系組，另有811個系組不參採數學。

在申請入學部分，根據招聯會統計，共有631個系組參採數A，257個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有125個系組，另有979個系組不參採數學。
 

▲▼招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁。（圖／招聯會提供）

▲招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁表示，繁星推薦跟申請入學近半數不參採數學。（圖／招聯會提供）

招聯會執行秘書王泓仁指出，各大學整體使用數學考科情況跟115學年度相比，繁星推薦跟申請入學使用數學考科情況沒大幅差異，近半數不參採數學，參採數學A超過3成，數學B則約1成3，其餘約6%系組則參採數A或數B其中任一科皆可。

另根據招聯會統計，116學年度分發入學管道參採數學A校系與前兩年持平，都是73個系組，參採數學B則略微下降，共有134個系組，使用數甲及數乙有些微增加，469個系組參採數學甲，152個系組參採數學乙，參採「數A+數乙」有1個系組，參採「數B+數乙」有1個系組，使用「數A或B並採計數學乙」則有1個系組，數A或B進行招生分組或擇一檢定有67個系組，還有862個系組不參採數學。

王泓仁表示，在分發入學管道部分，使用數甲及數乙則有些微增加，使用到數甲的校系占了27%，使用數乙校系將近9%，另有近49%校系組不參採數學，使用數A、B情況則和往年差不多。

王泓仁補充說明，招聯會常委會決議從114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，116學年度使用情況大多延續前兩年，有155個校系組使用到分科測驗數乙，尤其以財經、資訊、管理學群居多，跟前兩年差不多約占7成。

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