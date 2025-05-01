克里姆林宮：普丁對俄烏談判抱開放態度　但急不得

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

克里姆林宮30日表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭和平抱持開放態度，並且目前與美國正進行密集磋商，但由於戰事錯綜複雜，難以達成華府希望的快速進展。

美國總統川普（Donald Trump）曾多次表示，希望終結這場已持續超過3年的「血腥戰爭」，並將自己定位為和平締造者；然而，華府方面近期頻頻釋出訊號，對莫斯科與基輔遲未達成協議感到失望，這場戰後歐洲最嚴重的陸上衝突仍未見終點。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示，普丁仍然支持透過政治與外交手段解決衝突，並強調普丁已多次表達願意與烏克蘭直接對話，但至今尚未收到基輔方面的回應。

對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）當天也做出回應，表示只要俄羅斯願意簽署「無條件停火」協議，烏方已準備好以任何形式進行和談。普丁此前曾原則上支持停火構想，但強調實際操作上仍有諸多細節待協商。

克里姆林宮表示，俄方目標必須實現，雖然首選和平途徑，但不排除其他方式。佩斯科夫表示，「我們理解華府希望在這個過程中快速取得進展。」但據俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）引述，他也強調烏克蘭戰爭的根本成因過於複雜，並非短時間內可解決。