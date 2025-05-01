快訊／美國宣布與烏克蘭簽署礦產協議

▲川普與澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國宣布與烏克蘭簽署一項經濟夥伴關係協議，該協議將使華盛頓能夠獲得基輔的稀土礦物。

BBC報導，根據美國財政部發布的新聞稿，兩國已同意成立一項「重建投資基金」（Reconstruction Investment Fund），雙方將合作確保「雙方的資產、人才與能力」能夠加速基輔的重建工作。

稍早一名烏克蘭高層官員BBC表示，烏克蘭已準備好簽署協議，經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）正前往華盛頓，準備簽署文件。

BBC隨後取得該協議的草案副本，草案列出該協議的主要目標，其範圍遠比基輔最初提出的更為廣泛，但總理什米哈爾（Denys Shmyhal）強調，該協議將確保烏克蘭維持對其自然資源的控制權。

在美國內閣舉行的一場標誌川普政府第二任期百日的記者會中，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實，美國方面也已準備好於「30日下午」簽署這份協議。

貝森特指出，雙方進行了一些「最後一刻的修改」；有消息人士告訴BBC，斯維里登科原本被建議在協議定案前不要前往美國。

該消息人士補充，25日已有更多「技術性文件」簽署完成，但基輔方面試圖重啟部分原已達成共識的談判點，主要涉及該國重建投資基金的治理架構與透明機制。