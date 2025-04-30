　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆漁船「福洋266」釣魚台東北海域火燒船　7獲救1失蹤

▲▼基隆籍「福洋266」漁船在釣魚台東北157浬起火燃燒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆籍漁船在釣魚台東北157浬起火燃燒，海巡署派八里艦救援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導　

基隆籍「福洋266」漁船因機艙起火，今凌晨在釣魚台東北157浬發生火燒船！附近作業漁船急忙前往搭救，「福洋266」上1名台籍、6名外籍船員皆獲救，還有1名印尼籍船員下落不明。海巡署獲報，立即派遣八里艦前往救援，同時通報國搜中心協調日方協處，和日方共同搜尋失蹤船員，並將獲救的7名船員載回八里艦安置。

今（30）日凌晨01時許，海巡署艦隊分署接獲通報，基隆籍「福洋266」漁船於釣魚台東北157浬處發生火燒船事故，船上有1名台籍、7名外籍船員，已由附近作業漁船「海豐888」及「鎮北168」救援7人，還有1名印尼籍船員失蹤，請求海巡協助，海巡署隨即派遣於台日海域巡弋的八里艦前往救援。

因通報起火位置點為日方搜救責任區，海巡署獲報後即通報國搜中心協調日方協處，八里艦於今日上午11時許抵達搜救區域，施放小艇至「鎮」船上確認傷者狀況，並協助初步傷口處置，發現2名印尼籍船員因燙傷起水泡，幸無無立即危險，經評估現場接駁安全性後，將7名遇難人員載返八里艦安置，續於現場配合日方共同搜尋失蹤印尼籍船員，等待桃園艦抵達搜救區域後再將人員送返回台。

▲▼基隆籍「福洋266」漁船在釣魚台東北157浬起火燃燒。（圖／記者郭世賢翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／Makiyo不爽了！再爆楊丞琳內幕：一定真的啊
靠1行業撐起「台灣平均年薪56萬」　他曝殘酷真相：薪水還衰退
獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩
快訊／太平山園區路基崩塌逾10層樓...恐怖畫面曝
快訊／劉彩萱全認了！當庭崩潰痛哭
李雅英吃「夜市地獄料理」　表情崩壞蹲地乾嘔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩潰

快訊／基隆漁船「福洋266」釣魚台東北海域火燒船　7獲救1失蹤

高雄4大景點7／1起納「空品維護區」　汽機車違規最高罰2千

嘉義男遭詐騙！衝超商寄預付卡借錢　朴子警急阻詐

快訊／太平山園區路基崩塌逾10層樓...恐怖畫面曝　休園至5／6

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱全認了！坦言先前不認罪是膽小害怕

北市男突失聯！妻靠手機追蹤到北投山區...驚見他已身亡

快訊／涉幽靈連署40萬交保！基隆民政處長請辭獲准　由副處長暫代

2電纜怪盜偷遍金門！焚燒取銅芯把陽明湖林地燒了　下場慘曝

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩潰

快訊／基隆漁船「福洋266」釣魚台東北海域火燒船　7獲救1失蹤

高雄4大景點7／1起納「空品維護區」　汽機車違規最高罰2千

嘉義男遭詐騙！衝超商寄預付卡借錢　朴子警急阻詐

快訊／太平山園區路基崩塌逾10層樓...恐怖畫面曝　休園至5／6

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱全認了！坦言先前不認罪是膽小害怕

北市男突失聯！妻靠手機追蹤到北投山區...驚見他已身亡

快訊／涉幽靈連署40萬交保！基隆民政處長請辭獲准　由副處長暫代

2電纜怪盜偷遍金門！焚燒取銅芯把陽明湖林地燒了　下場慘曝

千千突認「發生太多突如其來的事」　迎34歲吐真心話：學習放下

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌外交翻車

陸委會建議台商加速撤離？　陸國台辦用數據打臉：同比增長127.1%　

蛋白區預售屋沒完銷「賣不到一半」！他驚：前幾年根本不可能

新光三越台南第3店招牌亮相　經發局證開幕時間

中美關稅戰「談判無進展」」　陸外交部：雙方未就關稅問題商議

自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

翻白眼！男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

母親節優惠MUJI滿千送百　HOLA請你免費喝咖啡

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

社會熱門新聞

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

電商公司請「蕭敬騰」表演全為吸金2億　夫妻下場曝光

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

呂秋遠「私生子生母」公開把妹話術！　不願墮胎被開除

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

獨／台中民宅3死！父母、兒子倒臥床上死亡

不滿吃麵違停被拍照　刺青男拉扯檢舉人理論

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

快訊／林口工廠口角！男持「脫模工具刀」砍同事

即／女星整復竟慘骨裂　網紅整復師下場曝

更多熱門

相關新聞

基隆民政處長查個資助罷免　蔣：違法

基隆民政處長查個資助罷免　蔣：違法

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的死亡連署案，基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統查詢個人資料，因坦承犯行，地院29日深夜裁定張淵翔以40萬元交保並限制住居。面對機關首長竊取民眾個資作為非公務使用，台北市長蔣萬安坦言違法；而民進黨台北市議員林亮君關心台北市查詢系統有無即時示警，蔣允諾要民政局研議。

嘉義竹崎警助迷途失智老返家

嘉義竹崎警助迷途失智老返家

基隆小宅驚見7字頭成交　在地看：為了買車位

基隆小宅驚見7字頭成交　在地看：為了買車位

南消一大辦繩索救援訓練實戰模擬鍛鍊

南消一大辦繩索救援訓練實戰模擬鍛鍊

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

關鍵字：

釣魚台漁船火災海巡署救援基隆

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

巴基斯坦：印度最快24小時動武

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面