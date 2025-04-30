快訊／基隆漁船「福洋266」釣魚台東北海域火燒船　7獲救1失蹤

▲基隆籍漁船在釣魚台東北157浬起火燃燒，海巡署派八里艦救援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆籍「福洋266」漁船因機艙起火，今凌晨在釣魚台東北157浬發生火燒船！附近作業漁船急忙前往搭救，「福洋266」上1名台籍、6名外籍船員皆獲救，還有1名印尼籍船員下落不明。海巡署獲報，立即派遣八里艦前往救援，同時通報國搜中心協調日方協處，和日方共同搜尋失蹤船員，並將獲救的7名船員載回八里艦安置。

今（30）日凌晨01時許，海巡署艦隊分署接獲通報，基隆籍「福洋266」漁船於釣魚台東北157浬處發生火燒船事故，船上有1名台籍、7名外籍船員，已由附近作業漁船「海豐888」及「鎮北168」救援7人，還有1名印尼籍船員失蹤，請求海巡協助，海巡署隨即派遣於台日海域巡弋的八里艦前往救援。

因通報起火位置點為日方搜救責任區，海巡署獲報後即通報國搜中心協調日方協處，八里艦於今日上午11時許抵達搜救區域，施放小艇至「鎮」船上確認傷者狀況，並協助初步傷口處置，發現2名印尼籍船員因燙傷起水泡，幸無無立即危險，經評估現場接駁安全性後，將7名遇難人員載返八里艦安置，續於現場配合日方共同搜尋失蹤印尼籍船員，等待桃園艦抵達搜救區域後再將人員送返回台。