白沙屯媽祖進香在即　崙背鄉代揪友備「隨香神器」結緣

▲鄉民代表李居安與友人集資，訂製瑜珈睡墊，印上「期待在崙背遇見祢」的字樣，誠心祈求媽祖能來崙背。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025白沙屯媽祖進香活動將於5月1日凌晨出發，3日中午抵達北港朝天宮、4日零時40分進火後登轎回程，崙背鄉民代表李居安與同是媽祖信徒的好友們集資準備印有「期待在崙背遇見祢」的瑜珈睡墊與香燈腳結緣，今（19）日與立法委員劉建國在崙背服務務一同發送，李居安說，今年準備1500個，分今、明2天發送。

李居安表示，以前他與好友們一起燉煮冬瓜茶，後來發現飲料、食物有很多人準備，討論後覺得香燈腳隨香沿途最不方便是休息、睡覺，後來改訂製瑜珈睡墊，每年還根據香燈腳意見改良，有大件、小件，且重量減輕，方便香燈腳攜帶。來自台北的王小姐一早3點多就從台北出發，自己開車大約6點多抵達崙背，排在第一個，她說她是白沙屯媽祖的信徒，瑜珈睡墊在隨香路上很好用。

立委劉建國表示，不少虔誠信徒從北、南部來，相當感動，白沙屯媽祖進香路線不固定，今年預計36小時就要到北港，從時程來看，去程應該不會經過崙背，希望回程時間較充裕媽祖能到崙背來賜福，所以地方信徒訂製的瑜珈睡墊上就印上「期待在崙背遇見祢」，誠心祈求媽祖能來崙背。

▲立法委員劉建國亦出資贊助，今日一同發送。（圖／記者游瓊華翻攝）