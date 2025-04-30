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嘉義農業品牌發展 　民雄鳳梨文化園區體驗輕鬆健走

▲▼ 民雄金鑽鳳梨正當季！翁章梁邀民眾來嘉健走嚐果香 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 民雄金鑽鳳梨正當季！翁章梁邀民眾來嘉健走嚐果香 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度的鳳梨盛產季節到來，嘉義縣政府積極結合地方特色農業與休閒觀光，由民雄鄉農會主辦，在打貓果菜生產合作社舉辦「2025民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動」將在5月4日登場，縣長翁章梁出席記者會力挺，在現場與鄉親共享鳳梨創意料理，提前為健走活動造勢。

▲▼ 民雄金鑽鳳梨正當季！翁章梁邀民眾來嘉健走嚐果香 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁、立委陳冠廷、農糧署南區分署副分署長鍾孟佳、縣農會總幹事黃貞瑜、民雄鄉農會總幹事陳加茂等人誠摯邀請全台民眾走進嘉義、走進農村，一起品嚐民雄最甜的金鑽鳳梨。

記者會安排鳳梨主題表演與創意料理秀，色香味俱全的創意料理輪番上場，包括金饌銷魂飯、果香翡翠玉露、彩虹搖滾沙律、可頌黃金堡、繽紛派對雄禾即飲醋、旺來鮮果同樂會等，並由青農網紅藍春生指導、翁縣長下廚製作鳳梨炒飯，展現鳳梨入菜的多元美味。

▲▼ 民雄金鑽鳳梨正當季！翁章梁邀民眾來嘉健走嚐果香 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，民雄鄉鳳梨以品質優良、口感細緻著稱，尤其在清明節後進入最佳採收期，酸甜比例適中、果香濃郁，不僅是消暑佳品，更是農民一年辛勤耕耘的結晶。

嘉義縣政府持續推動「農業六級化」政策，透過活動整合農產行銷、觀光推廣與食農教育，打造具有地方識別度的農業品牌，提升在地產值與年輕人返鄉意願。

▲▼ 民雄金鑽鳳梨正當季！翁章梁邀民眾來嘉健走嚐果香 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳加茂表示，健走路線結合鳳梨文化園區、果菜合作社與產銷班，沿途設有補給站與特色裝置，適合親子、長輩一同參與，透過「食、產、遊」不僅讓民眾深入了解鳳梨從栽種、加工到銷售的全過程，更能活絡地方。

陳加茂說，鳳梨是熱帶果樹，清明節過後天氣開始轉熱，有利鳳梨的生長，民雄特殊的紅色微酸性土壤及微坡地形具排水好、日照足的環境優勢，栽種出來的鳳梨纖維細軟、香甜多汁，風味迷人。

5月4日的健走活動內容豐富，除了鳳梨主題小學堂、家政班才藝表演，還有民眾最期待的摸彩活動，包含65吋液晶電視、腳踏車與各式實用好禮，也將設立農特產品展售專區與販售鮮採鳳梨，報名請洽嘉義縣民雄鄉農會，電話05-2267151轉221推廣部。

 
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