台中3死悲劇！孝子辭超市經理照顧病父母　才2個月就傳憾事

▲▼台中傳出一家3口人倫悲劇，兒子2個月前離職專心照顧父母，不幸仍傳憾事。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區一棟社區大樓今天下午傳出父母和兒子共3人陳屍屋內的人倫悲劇，45歲的鄭姓男子原本任職連鎖超市經理，2個月前為了專心照顧久病的父母而離職，不料經濟負擔加重，加上照顧雙親身心俱疲，導致選擇輕生，警方現場勘驗後，初步排除外力介入，確切死因將由檢察官會同法醫相驗釐清。

經了解，鄭父（75歲）為洗腎患者，固定需到醫院洗腎，鄭母（69歲）長期坐輪椅，行動較為不便，與父母同住的鄭男1人照顧爸媽，是家中唯一經濟支柱，為了專心照顧，2個月前向公司提離職。

鄭男輕生前，寄遺書給阿姨林女，加上長照中心發現鄭父已2天沒來洗腎，林女和長照人員正巧同時到場找人，經鎖匠破門，驚見3人倒臥床上，均已明顯死亡。

據了解，鄭男一家不是當地需關懷戶，但經濟情況無法辦理後事，親友也無力協助幫忙，禮儀社將以救助戶幫忙，當地里長、住戶，正積極籌措款項，協助鄭家辦理後事。至於鄭原本認職的連鎖超市表示，鄭已非公司員工，無從評論。

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