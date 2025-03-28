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快訊／離奇！嘉義男輕生獲救　女友上山尋人...竟死在計程車裡

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義一名男子今(28)日凌晨獨自駕車，前往嘉義縣番路鄉130線，打算在車內輕生，警方接獲他女友報案後立即前往搜尋，所幸及時發現男子，男子意識仍清楚，立即將他送往醫院檢查。離奇的是，男子的女友卻在報案後，搭車前往找尋他時，身體不適昏迷，送醫不治。詳細案情與女子死亡原因仍有待調查釐清。

▲▼ 嘉義一名男子疑感情糾紛，今(28)日凌晨獨自前往番路鄉130線欲輕生，幸救回。 但該男女友卻於尋找他時身體不適送醫不治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義一名男子今(28)日凌晨獨自前往番路鄉130線打算輕生，所幸被警方救回，但女友卻在尋人時身體不適送醫不治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義一名男子疑感情糾紛，今(28)日凌晨獨自前往番路鄉130線欲輕生，幸救回。 但該男女友卻於尋找他時身體不適送醫不治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，嘉義中埔分局公田派出所今（28）日凌晨1時許，接獲女子報案，指其男友獨自駕駛小客車至番路鄉，有輕生念頭，請求警力協助搜尋。警方立即依手機定位沿嘉130線道路方向搜尋，經過1個多小時搜尋，終於在凌晨2點20分，於番路鄉嘉130線尋獲該車，所幸警方發現得早，男子意識仍清醒，但為防止意外發生，警方通知救護人員將男子送往醫院檢查，目前無生命危險。

然而，警方另查發現，該名男子的女友搭乘計程車，上山尋找男友途中，疑因身體不適在計程車內昏迷，經救護人員送醫搶救後，仍不幸宣告不治。警方局將通知該男子協助調查。據了解，該女子疑有心肺及氣喘病史，但確切死因將報請檢察官會同法醫進行相驗。

中埔分局呼籲民眾，如發現自己或周遭的人出現輕生念頭，應發揮「自殺防治守門人」(一問、二應、三轉介)，主動關懷自身或周遭親友的身心健康，並即時求助醫療或精神科專業協助。

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