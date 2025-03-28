創歷年新高　日本529名學生輕生死亡

▲日本學生輕生人數增多。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃聖庭／編譯

日本厚生勞動省最新公布，2024年共有529名兒童與青少年輕生離世，超過2022年514人紀錄，顯示學生輕生問題持續嚴峻。面對此情況，日本政府將加強諮詢支援體系，並擴大提供適切協助方法的學習機會。

根據NHK報導，厚生勞動省統計顯示，去年輕生的529名學生涵蓋小學、國中與高中。從輕生原因分析中，學業不振、升學煩惱等「學校問題」佔最多，達272件；其次是憂鬱症等「健康問題」164件，以及「家庭問題」如親子關係不良等108件。雖然兒童、青少年輕生人數上升相對，但全體輕生人數則有下降至2萬320人，較前年減少1,517人，為自1978年統計以來第二低。

報導中提到，在東京有非營利組織積極推動防止青少年輕生的措施，嘗試培養能作為「支援者」的同齡人，提供24小時的社群平台，接受青少年對身邊友人心理問題的諮詢，由同齡工作人員與臨床心理師等專業人員給予建議與心理支持。

組織建議，當發現身邊有人異常時，可先以「最近還好嗎？」等輕鬆語句開啟對話，也可回應「辛苦你了」、「真的不容易」等貼心話語，讓對方感受到被理解與陪伴。最重要的是，引導對方尋求專業機構或信任大人的協助，不要讓孩子獨自承受痛苦。

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