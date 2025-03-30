同袍枉死！上士「偷帶鋼瓶」寢室內放一氧化碳釀雙亡　判賠627萬

▲2023年陸軍十軍團傳出陳姓上士在寢室內輕生，釀另名陳姓上士枉死，民事賠償結果近日出爐。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

陸軍十軍團2023年發生陳姓上士（33歲）輕生，導致同寢室另名陳姓上士（29歲）枉死。被害家屬對軍方提國賠、對造家屬提求償，總計1307萬，地院判家屬應賠627萬、軍方免賠。

台中地院查，2023年6月16日，陳姓上士（33歲）購得一氧化碳工業用鋼瓶後，欲進入陸軍五支部營區，又因營區未善盡安全維護，導致陳順利將鋼瓶帶入。25日22時許，陳啟動冷氣、關閉門窗，並把鋼瓶放置在床鋪左側靠牆處，將其開啟，讓無色味一氧化碳飄散，被害的陳姓上士（29歲）返回寢室，未察覺有一氧化碳，在躺椅上休息，不慎吸入過多一氧化碳死亡。

被害陳姓上士留有妻子2兒，提出國賠、民事求償。主張，陸軍門禁管制士兵跟安檢人員怠於職務，過失行為與被害陳姓上士死亡具有因果關係。若陸軍國賠責任，仍依民法應與陳姓上士（33歲）共同負損害賠償責任。

▲被害家屬請求賠償1307萬餘元，認為應由軍方或對造家屬其一賠償。（圖／記者唐詠絮攝）



被害家屬請求，支付喪葬費35萬餘元，扶養費用2名兒子各57萬餘元、60萬餘元、妻子74萬餘元、父親79萬餘元，精神撫慰金4名家屬各250萬元，總計1307萬4750元。

被告陳姓上士家屬抗辯，對於兒子輕生造成陳姓上士死亡，深表遺憾，但陳姓上士對於被害陳姓上士之死亡，並無故意或過失，不需對原告負損害賠償責任。對於家屬請求之喪葬費、2名幼子扶養費，總計152萬餘元不爭執，精神慰撫金過高。

陸軍則認為，陳姓上士輕生行為，與衛哨人員執行檢查無相當因果關係，自無成立國賠責任。家屬領有18萬餘元喪葬補助費用，應扣除之，精神慰撫金似有過高。

台中地院認為，縱使陸軍門禁管制、寢室安檢人員有疏於注意陳姓上士攜帶鋼瓶進入，但難認定有因果關係，就國家賠償請求不應准許。

但，陳姓上士（33歲）使用一氧化碳不當之過失，行為導致被害陳姓上士（29歲）死亡有因果關係，侵害其生命權，家屬得以請求賠償。

地院判定，難認定陳父有「不能維持生活」不應准許賠償扶養費。精神慰撫金則以每人100萬較為適當，總計應賠償627萬餘元，軍方免賠。

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