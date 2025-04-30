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冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑　大票一看嚇爛

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑　全網嚇爛：房子不能要了

▲1名男網友近日在租屋處時，發現冷氣機突然竄出1條巨型蜈蚣。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

時序即將步入夏季，隨著天氣愈來愈熱，許多蛇類和昆蟲也跟著蠢蠢欲動。1名男網友近日在租屋處時，發現冷氣機突然竄出1條巨型蜈蚣，嚇得他趕緊狂噴殺蟲劑，雖然暫時趕走了蜈蚣，但不確定牠是否會再次出現，一想到就害怕不已，只好上網發文求助。貼文曝光後，大批網友驚呼「真的會想要喊救命，這已經是蜈蚣精了」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「租屋處冷氣突然跑出來超大隻蜈蚣，但是又跑進去冷氣縫隙裡沒出來。有試圖朝冷氣縫隙噴殺蟲劑，但還是沒出來。請問這樣蜈蚣死了嗎？假設還沒死有什麼解決方法？」根據男網友分享的照片，只見該條蜈蚣只現出一半真身，另一半還在冷氣機和牆壁的縫隙裡，仍不難看出其體型異常巨大。

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畫面曝光後，大批網友忍不住驚呼「請冷氣師傅來拆機檢查，請事先告知可能有蜈蚣躲在裡面避免有人受傷」、「有沒有比例尺啊…你這樣照，我看起來比鴿子還大欸」、「真的會想要喊救命，這已經是蜈蚣精了」、「我印象他倆都是一對的。有一隻代表還有另外一隻的存在」、「雞皮疙瘩，這房子不能要了」。

另外，也有過來人分享恐怖經歷，「我也遇過從冷氣掉下來鑽進沙發，上網查說會有蜈蚣一家人，一整個月都心驚膽跳」、「之前也是同樣冷氣機跑出跟你同樣的蜈蚣，殺蟲劑根本噴不死他，整罐噴完都還在動，還特地看那罐能不能殺蜈蚣，明明可以啊！最後是牠掉在地板上翻過去，拿美工刀把它剪斷才成功解決」。

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑　全網嚇爛：房子不能要了

▲畫面可看出蜈蚣體型巨大。（圖／翻攝自Dcard）

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