因「蛤」字爆紅！高雄「舊招牌殘影」　竟成吉伊卡哇迷打卡聖地

▲低調店面因一個字「蛤」爆紅，粉絲紛紛帶烏薩奇娃娃朝聖。（翻攝自google maps / 《吉伊卡哇》動畫）

圖文／鏡週刊

高雄又一隱藏版地標意外爆紅！近期在社群平台上瘋傳，高雄新興區出現一處只有一個「蛤」字的招牌，雖然地點看似平凡，卻引來大批吉伊卡哇粉絲前來朝聖拍照，原因竟與人氣角色「兔兔烏薩奇」的經典口頭禪有關，讓不少網友直呼：「吉伊卡哇迷必來踩點！」

這個神祕地標就位於高雄市新興區同愛街37號，外觀看來是普通的住商混合區，一樓店面卻掛著一個醒目的「蛤」字招牌。雖然現場並沒有明顯的吉伊卡哇元素，但只要是粉絲，一看就懂：「這不就是烏薩奇的招牌口頭禪？」

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《吉伊卡哇》動畫中的人氣角色烏薩奇，因其獨特的叫聲與誇張反應深受喜愛，尤其是它回答問題時習慣性地說出「蛤？」的模樣，不僅萌翻粉絲，也成為角色魅力之一。粉絲紛紛帶著烏薩奇娃娃到場打卡，甚至創下超高的打卡紀錄，讓原本無人注意的街角成為熱門拍照景點。

有趣的是，這塊「蛤」招牌其實並非刻意設計成打卡景點。據悉，該處原本是鬆餅店，後來轉手成為「格麗水產」公司所使用的辦公地點，在水產業者撤出後，公司名稱被塗銷，但「蛤」字卻意外留下。由於「蛤」原屬於「蛤蠣」水產招牌的一部分，沒想到多年後因烏薩奇而成為另類熱門地標。

▲隨著吉伊卡哇迷瘋朝聖，店面歷史也隨之曝光。（翻攝自google maps）

2024年初，有眼尖的粉絲發現這個「蛤」字與烏薩奇的台詞不謀而合，社群討論度瞬間飆升，紛紛直奔現場打卡，不少人還自備角色娃娃擺拍，甚至讓不少非粉絲也被吸引探訪。這個毫不起眼的招牌，意外成為高雄「吉伊卡哇文化圈」中的新地標。



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