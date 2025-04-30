　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

渣父帶小三逼死母！多年後要求女兒「金援私生女留學」　她火大怒嗆

▲妹子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO對於父親要她資助17歲私生女出國留學，感到十分火大。（示意圖，取自免費圖庫Pexels）

圖文／鏡週刊

一名女網友抱怨父親當年帶個懷孕的小三登堂入室，逼她母親離婚，害她憂鬱症加重過世。事隔多年，父親竟假借飯局騙她見面，開口要求她資助私生女出國念書，讓她怒不可遏痛批他們噁心透頂，反嗆：「可以學學你媽去當有錢老闆的小三」。火爆貼文讓網友一片叫好，認為她罵得句句到位，「這種爽文是可以免費看的嗎？」

這名女網友在Dcard以「誰會想幫小三的女兒出學費」為題發文，表示出身寒微的父親憑藉苦讀考入頂尖大學，對家境富裕的母親一見傾心，兩人一畢業就結婚，岳家傾力資助父親創業，父親也展現商業天賦，生意蒸蒸日上，然而，事業的成功卻讓他自我膨脹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她的童年因父親的外遇而蒙上陰影。父親不僅偷吃女員工，更在小三懷孕後，迫不及待地將她帶回家，逼迫母親簽字離婚。在她8歲那年父母離異，母親因不堪打擊，憂鬱症加劇，5年後選擇結束生命。失去母親後，她由外公照顧長大，舅舅們也給予她溫暖。諷刺的是，父親的公司卻因疫情關係公司搖搖欲墜，面臨破產危機。

令人意外的是，父親上週竟主動聯繫原PO找她吃飯，當原PO抵達餐廳，卻看到父親的小三和私生女同行，這景象瞬間點燃了她的怒火，當場轉身離去，卻被父親攔下。更扯的是，父親設下這個飯局的真正目的，居然是想要她出錢供小三女兒出國留學。厚顏無恥的父親擺明看準她外公對她的疼愛，想利用她的關係獲得金援，「覺得只要我跟外公開口要錢絕對不會被拒絕，真的是人不要臉天下無敵呢！」

對此，原PO對父親的私生女破口大罵：「妳想出國讀書卻沒錢嗎？那妳可以學學你媽啊，去當個有錢老闆的小三，這樣不管是出國讀書還是幹嘛的都很容易了」，隨後，她炮口對準小三語帶嘲諷表示，「妳快教教妳女兒怎麼勾搭人夫啊，家學淵源她應該很快就學會了」。最後，她才向父親表達深深的失望，「我真的沒想到你可以不要臉到這種程度，真的有夠讓人噁心，以後不准再聯絡我」。

原PO坦言這件事讓她這幾天食不下嚥，過去念在父女情分，還是會和父親保持聯繫，但現在回想起來，覺得非常諷刺。父親竟然想利用她來為他的私生女鋪路，這讓她感到自己在父親眼中只是一個能被利用的工具，甚至開始懷疑父親當初追求母親是否也只是因為家境。她甚至還詛咒父親，「真的很希望我爸跟那對賤人女母都不得好死」。

貼文一出，引來大批網友激動留言，「這文章看得好爽，唯一美中不足的是不知道那三個不要臉的人聽完的表情」「真的是現世報欸」「好會說話，完全不帶髒字卻句句命中要害」「真的超噁心，妳罵得好」「我只想說，這種人不會改的」。

部分網友則建議她尋求法律諮詢，「趕快證明妳爸沒養妳，申請民法免除扶養，永絕後患」，還有人提醒她保護自己，「也許事後妳會心軟，但請記得妳爸做的骯髒事，千萬不要回頭，把自己顧好，回報外公的愛才是真的」「妳該跟妳外公說的，不然有天拿妳的名義去跟妳外公借錢就麻煩了」。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
侏儸紀時尚來臨！科學家積極培養恐龍皮革　「暴龍精品皮包」即將上市
日人妻慘遭「婚內強暴」生6子　禽獸尪1天硬上3次！臨盆前也不放過
保全大翻身！他戲劇性「彎道超車」跳級科技新貴　年薪狂飆破300萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛莉莎莎登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋
白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列
「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？
佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋
快訊／撞擊瞬間曝！　人行道上2人遭猛撞「滿地血」
80萬鑽戒不見了！　台南民宿老闆遭圍毆打爆眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

渣父帶小三逼死母！多年後要求女兒「金援私生女留學」　她火大怒嗆

高雄站月台門「300公尺1.5億元」挨批太貴　台鐵：未來會更便宜

佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋

香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄師教白色恐怖　逼小五生熟背刑求細節

傅崐萁批花東前瞻「207億元下落不明」　東部快鐵提速160公里跳票

「1蔬菜」穩血糖又抗老化！醫點名「男人要吃」：能幫助生殖能力

樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

星宇航空重飛「近地警告作動」　機師出包恐遭罰6萬到30萬

西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

渣父帶小三逼死母！多年後要求女兒「金援私生女留學」　她火大怒嗆

高雄站月台門「300公尺1.5億元」挨批太貴　台鐵：未來會更便宜

佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋

香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄師教白色恐怖　逼小五生熟背刑求細節

傅崐萁批花東前瞻「207億元下落不明」　東部快鐵提速160公里跳票

「1蔬菜」穩血糖又抗老化！醫點名「男人要吃」：能幫助生殖能力

樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

星宇航空重飛「近地警告作動」　機師出包恐遭罰6萬到30萬

西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

脫離困境不孤單！　單親媽重返職場勞動部助攻找回自信人生

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

銀髮族職場發光發熱！　雲嘉南就業中心專區長輩求職更便利

快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

Makiyo揭12年前醉毆真相！　爆司機其實沒昏迷：拿錢之前還出國玩

港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成　用戶體驗與效能同步躍升

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

台南酒駕執法見效！傷亡大減20％　黃偉哲推禮讓行人打造人本交通

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

生活熱門新聞

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

明變天！　「雨最大」地區曝

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

「聽完剴剴怎被受虐」2保母反應曝光！醫怒轟

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑

農曆四月到！12生肖運勢一次看

「10、18元茶葉蛋」店員怎分別？答案驚呆萬人

即／02:19花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

王祖賢寵粉簽名來者不拒

王祖賢寵粉簽名來者不拒

王祖賢今年開設了艾灸館，當起了老闆娘，最近更為此赴中國大陸參加國際艾灸大會，現場人氣爆棚。有粉絲拿出過往收集的王祖賢作品請她簽名，可能是太久沒當明星了，王祖賢為粉絲簽名竟有點手忙腳亂，女神一下就萌了起來。

梅根素顏談婆婆：想見黛安娜一面

梅根素顏談婆婆：想見黛安娜一面

55萬YouTuber挨批讓國小生請客　本人曝真相

55萬YouTuber挨批讓國小生請客　本人曝真相

竹市驚見「陸上潛水艇」！網問：能上路？警曝正解

竹市驚見「陸上潛水艇」！網問：能上路？警曝正解

侏儸紀時尚來臨！恐龍皮革包將上市

侏儸紀時尚來臨！恐龍皮革包將上市

關鍵字：

Dcard鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

巴基斯坦：印度最快24小時動武

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面