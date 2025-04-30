渣父帶小三逼死母！多年後要求女兒「金援私生女留學」　她火大怒嗆

▲原PO對於父親要她資助17歲私生女出國留學，感到十分火大。（示意圖，取自免費圖庫Pexels）

圖文／鏡週刊

一名女網友抱怨父親當年帶個懷孕的小三登堂入室，逼她母親離婚，害她憂鬱症加重過世。事隔多年，父親竟假借飯局騙她見面，開口要求她資助私生女出國念書，讓她怒不可遏痛批他們噁心透頂，反嗆：「可以學學你媽去當有錢老闆的小三」。火爆貼文讓網友一片叫好，認為她罵得句句到位，「這種爽文是可以免費看的嗎？」

這名女網友在Dcard以「誰會想幫小三的女兒出學費」為題發文，表示出身寒微的父親憑藉苦讀考入頂尖大學，對家境富裕的母親一見傾心，兩人一畢業就結婚，岳家傾力資助父親創業，父親也展現商業天賦，生意蒸蒸日上，然而，事業的成功卻讓他自我膨脹。

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原PO透露，她的童年因父親的外遇而蒙上陰影。父親不僅偷吃女員工，更在小三懷孕後，迫不及待地將她帶回家，逼迫母親簽字離婚。在她8歲那年父母離異，母親因不堪打擊，憂鬱症加劇，5年後選擇結束生命。失去母親後，她由外公照顧長大，舅舅們也給予她溫暖。諷刺的是，父親的公司卻因疫情關係公司搖搖欲墜，面臨破產危機。

令人意外的是，父親上週竟主動聯繫原PO找她吃飯，當原PO抵達餐廳，卻看到父親的小三和私生女同行，這景象瞬間點燃了她的怒火，當場轉身離去，卻被父親攔下。更扯的是，父親設下這個飯局的真正目的，居然是想要她出錢供小三女兒出國留學。厚顏無恥的父親擺明看準她外公對她的疼愛，想利用她的關係獲得金援，「覺得只要我跟外公開口要錢絕對不會被拒絕，真的是人不要臉天下無敵呢！」

對此，原PO對父親的私生女破口大罵：「妳想出國讀書卻沒錢嗎？那妳可以學學你媽啊，去當個有錢老闆的小三，這樣不管是出國讀書還是幹嘛的都很容易了」，隨後，她炮口對準小三語帶嘲諷表示，「妳快教教妳女兒怎麼勾搭人夫啊，家學淵源她應該很快就學會了」。最後，她才向父親表達深深的失望，「我真的沒想到你可以不要臉到這種程度，真的有夠讓人噁心，以後不准再聯絡我」。

原PO坦言這件事讓她這幾天食不下嚥，過去念在父女情分，還是會和父親保持聯繫，但現在回想起來，覺得非常諷刺。父親竟然想利用她來為他的私生女鋪路，這讓她感到自己在父親眼中只是一個能被利用的工具，甚至開始懷疑父親當初追求母親是否也只是因為家境。她甚至還詛咒父親，「真的很希望我爸跟那對賤人女母都不得好死」。

貼文一出，引來大批網友激動留言，「這文章看得好爽，唯一美中不足的是不知道那三個不要臉的人聽完的表情」「真的是現世報欸」「好會說話，完全不帶髒字卻句句命中要害」「真的超噁心，妳罵得好」「我只想說，這種人不會改的」。

部分網友則建議她尋求法律諮詢，「趕快證明妳爸沒養妳，申請民法免除扶養，永絕後患」，還有人提醒她保護自己，「也許事後妳會心軟，但請記得妳爸做的骯髒事，千萬不要回頭，把自己顧好，回報外公的愛才是真的」「妳該跟妳外公說的，不然有天拿妳的名義去跟妳外公借錢就麻煩了」。

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