藥水是別人名字！媽控險害孩子吃錯藥　高雄長庚致歉：貼錯標籤

▲高雄長庚醫院發生藥物貼錯姓名標籤的醫療疏失。（圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名家長在網路發文控訴，孩子日前因發燒於高雄長庚就醫住院，沒想到出院時領取的藥水中，竟有2瓶貼著別人的姓名標籤，質疑院方給錯藥，擔心孩子誤食，直言這是「不可以發生的錯誤」。院方對此強調，並未給錯藥、吃錯藥，而是人員未落實辨識病人資料，導致標籤貼紙錯植，將深刻檢討、加強教育。

一名高雄媽媽在Threads發文表示，她的孩子於4月20日凌晨發燒前往高雄長庚急診，後因持續高燒，21日上午再次就醫並安排住院。出院前，院方交付3瓶分裝藥水，藥袋上皆為孩子的姓名。然而，27日晚間，準備再次給孩子服用藥水時，赫然發現其中2瓶藥水上的姓名和病歷號碼不是孩子的，且藥水皆為已開封、剩餘不到半瓶的狀態，懷疑是是住院期間未用完的藥品。

該名媽媽表示，她當下立即致電醫院詢問，但當時住院櫃檯無人接聽，轉由急診藥局接手處理，院方承諾將轉告病房護理人員。先生則懷疑醫院可能以「貼錯標籤」為由規避責任，但她認為3瓶藥水僅1瓶正確，此說法難以令人信服。

▲高雄媽媽控醫院疑似給錯藥水，院方澄清是貼錯姓名標籤、未給錯藥。（圖／記者許宥孺翻攝）



媽媽表示，28日上午病房護理長致電道歉，並表示將釐清給藥人員及核對藥袋和藥品資訊。第2次來電時，護理長再次致歉，強調醫院在倒藥時會使用新的小杯子。但身為家長，無法接受藥品姓名錯誤的事實，「我不管你倒藥方式是怎樣，你給的藥就不是我們的名字，現在我們小孩還沒完全痊癒，藥也不敢給他喝」，憂心孩子尚未痊癒，若誤食他人藥物恐造成不良後果。

媽媽進一步指出，護理長當晚親自送來新的藥品，並解釋是藥品上的貼紙貼錯，原因是藥品上的姓名與孩子住院病房號僅差一個號碼。目前，原先貼錯標籤的藥品已被院方收回，但她仍覺得此事很離譜。

高雄長庚表示，本件是藥品姓名貼紙誤植事件，並未給錯藥，病患也未吃錯藥，經查人員未落實辨識病人資料，致標籤貼紙錯置；院方接獲通知後，已立即向家屬誠摯說明及更正；將再加強人員教育訓練，以維護病人權益為優先並深刻檢討。高雄市衛生局表示，全案仍在調查中。