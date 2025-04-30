　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藥水是別人名字！媽控險害孩子吃錯藥　高雄長庚致歉：貼錯標籤

▲▼高雄長庚醫院。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄長庚醫院發生藥物貼錯姓名標籤的醫療疏失。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名家長在網路發文控訴，孩子日前因發燒於高雄長庚就醫住院，沒想到出院時領取的藥水中，竟有2瓶貼著別人的姓名標籤，質疑院方給錯藥，擔心孩子誤食，直言這是「不可以發生的錯誤」。院方對此強調，並未給錯藥、吃錯藥，而是人員未落實辨識病人資料，導致標籤貼紙錯植，將深刻檢討、加強教育。

一名高雄媽媽在Threads發文表示，她的孩子於4月20日凌晨發燒前往高雄長庚急診，後因持續高燒，21日上午再次就醫並安排住院。出院前，院方交付3瓶分裝藥水，藥袋上皆為孩子的姓名。然而，27日晚間，準備再次給孩子服用藥水時，赫然發現其中2瓶藥水上的姓名和病歷號碼不是孩子的，且藥水皆為已開封、剩餘不到半瓶的狀態，懷疑是是住院期間未用完的藥品。

該名媽媽表示，她當下立即致電醫院詢問，但當時住院櫃檯無人接聽，轉由急診藥局接手處理，院方承諾將轉告病房護理人員。先生則懷疑醫院可能以「貼錯標籤」為由規避責任，但她認為3瓶藥水僅1瓶正確，此說法難以令人信服。

▲高雄媽媽控醫院疑似給錯藥水，院方澄清是貼錯姓名標籤、未給錯藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄媽媽控醫院疑似給錯藥水，院方澄清是貼錯姓名標籤、未給錯藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

媽媽表示，28日上午病房護理長致電道歉，並表示將釐清給藥人員及核對藥袋和藥品資訊。第2次來電時，護理長再次致歉，強調醫院在倒藥時會使用新的小杯子。但身為家長，無法接受藥品姓名錯誤的事實，「我不管你倒藥方式是怎樣，你給的藥就不是我們的名字，現在我們小孩還沒完全痊癒，藥也不敢給他喝」，憂心孩子尚未痊癒，若誤食他人藥物恐造成不良後果。

媽媽進一步指出，護理長當晚親自送來新的藥品，並解釋是藥品上的貼紙貼錯，原因是藥品上的姓名與孩子住院病房號僅差一個號碼。目前，原先貼錯標籤的藥品已被院方收回，但她仍覺得此事很離譜。

高雄長庚表示，本件是藥品姓名貼紙誤植事件，並未給錯藥，病患也未吃錯藥，經查人員未落實辨識病人資料，致標籤貼紙錯置；院方接獲通知後，已立即向家屬誠摯說明及更正；將再加強人員教育訓練，以維護病人權益為優先並深刻檢討。高雄市衛生局表示，全案仍在調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治
愛莉莎莎登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋
白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列
「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？
佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋
快訊／撞擊瞬間曝！　人行道上2人遭猛撞「滿地血」
80萬鑽戒不見了！　台南民宿老闆遭圍毆打爆眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

五一勞動節遊行將至...遊行路線曝　北市動員345警力維安

藥水是別人名字！媽控險害孩子吃錯藥　高雄長庚致歉：貼錯標籤

北市萬華桂林堤外車輛遭潑瀝青！1個月3起　都在監視器死角

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

男退租「貓咪沒帶走」房仲半年後帶人看屋...開門見惡臭乾屍

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

快訊／調查局證實了！吸金10億潛逃加拿大7年　貴婦奈奈將返台

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

五一勞動節遊行將至...遊行路線曝　北市動員345警力維安

藥水是別人名字！媽控險害孩子吃錯藥　高雄長庚致歉：貼錯標籤

北市萬華桂林堤外車輛遭潑瀝青！1個月3起　都在監視器死角

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

男退租「貓咪沒帶走」房仲半年後帶人看屋...開門見惡臭乾屍

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

快訊／調查局證實了！吸金10億潛逃加拿大7年　貴婦奈奈將返台

大谷翔平寵女甜曝：幸福的睡眠不足　真美子親挑登場曲迎爸氣首轟

港星突改名「隔6年首揭原因」！全為了父親　遭網諧音取笑：不在意

脫離困境不孤單！　單親媽重返職場勞動部助攻找回自信人生

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

銀髮族職場發光發熱！　雲嘉南就業中心專區長輩求職更便利

快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

Makiyo揭12年前醉毆真相！　爆司機其實沒昏迷：拿錢之前還出國玩

港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成　用戶體驗與效能同步躍升

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

被指控礦稅敲詐！　傅崐萁怒轟民進黨「為大罷免潑髒水」

社會熱門新聞

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

電商公司請「蕭敬騰」表演全為吸金2億　夫妻下場曝光

呂秋遠「私生子生母」公開把妹話術！　不願墮胎被開除

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

即／女星整復竟慘骨裂　網紅整復師下場曝

不滿吃麵違停被拍照　刺青男拉扯檢舉人理論

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

真的要回來了！貴婦奈奈5月1日抵台投案

快訊／調查局證實了！貴婦奈奈將返台

獨／母女遭詐千萬雙亡　車手喊：皮膚病要交保

屏東20歲女「上午下午跑銀行」 　警到場反詐宣導

幫惡保母姊妹辯護的律師也挨轟　全律會：別污名化

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

更多熱門

相關新聞

亞灣特貿三首案動土　興富發投資470億將蓋6棟商辦

亞灣特貿三首案動土　興富發投資470億將蓋6棟商辦

高雄亞灣建設備受矚目，「亞灣2.0計畫」首件市府招商案「特貿三」，北基地今（30）日動土，由興富發建設投資470億，建6棟商辦，全案零住宅，主要規劃微型商辦。近年公開露面次數不多的總裁鄭欽天開心的說：「我生於高雄，特貿三動土見證高雄崛起。」

高雄師教白色恐怖　逼小五生熟背刑求細節

高雄師教白色恐怖　逼小五生熟背刑求細節

不爽險遭撞拿手機拍車擋道　霸王行人挨罰

不爽險遭撞拿手機拍車擋道　霸王行人挨罰

偷拍同居人16歲女兒洗澡！變態校長二審仍判9年

偷拍同居人16歲女兒洗澡！變態校長二審仍判9年

1杯咖啡3800元賣不動　「最貴咖啡廳」店面秒迎新租客

1杯咖啡3800元賣不動　「最貴咖啡廳」店面秒迎新租客

關鍵字：

高雄高雄長庚

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

巴基斯坦：印度最快24小時動武

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面