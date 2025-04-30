霸王行人挨罰！不爽險遭撞拿手機拍車擋道　後方駕駛飆國罵

記者許宥孺／高雄報導

行人「帝王條款」時有爭議。有民眾28日在新興區駕車禮讓行人通行，疑似轉彎幅度大、速度快，行人不滿差點被撞到，通過路口時拿起手機對著休旅車拍攝，雙方在路口中央發生爭執，後方轎車疑不耐久候，也開窗對行人飆罵並爆粗口。影像在網路上流傳後，警方認為行人阻礙交通，將開罰500元；轎車駕駛辱罵他人將依公然污辱罪通知到案釐清。

▲▼行人不滿休旅車差點撞到他，過馬路時頻頻對車內拍攝，並佔據路口中央。（圖／記者許宥孺翻攝）



網路社群「社會事新聞影音」流傳一段畫面，影片指出，4月28日晚間7點58分，地點位於新興區自立二路、明星街口，汽車禮讓行人了，行人還拿起手機一直拍不走，後車駕駛不滿影響交通開窗飆罵。

影片錄下，當時一部休旅車要右轉到明星街，疑似轉彎幅度大、速度快急踩剎車，差點要撞上準備過馬路的行人，行人不滿差點被撞，拿起手機一直對著休旅車拍攝，雙方僵持30秒。休旅車駕駛開窗詢問後，行人不滿地說：「我走在斑馬線，你差點撞到我耶！這什麼態度阿？」

▲行人和休旅車駕駛僵持不下，後方轎車駕駛也加入戰局飆罵行人。（圖／記者許宥孺翻攝）



後方轎車駕駛見狀後，也搖下車窗要行人「快走就好了」，但行人反嗆「乾你屁事」，又轉頭對著休旅車駕駛理論。休旅車駕駛堅稱，他已踩剎車停下來了，但行人不滿駕駛態度差，質問「撞到我怎麼辦？」

後方轎車駕駛不耐久候，稱自己趕時間。行人要他繞過去，並稱不是自己的問題，事出在休旅車駕駛，不過轎車駕駛氣炸了，直呼：「繞過去要怎麼轉？」便撂三字經，又飆罵一句「白目嗎？」頻頻要行人「走過去就好了！」

▲▼行人阻礙交通挨罰500元，後方轎車駕駛罵髒話也慘了。（圖／記者許宥孺翻攝）



轄區新興分局證實，當日確實發生此事，不過未接獲影片內報案，經檢視影片，白色休旅車右轉明星街時，有依規定停等禮讓行人通行，並無違規。

警方表示，行人於行人穿越道上行為，已違反道路交通管理處罰條例78條，阻礙交通可處新臺幣500元罰鍰，將通知當事人到案說明釐清；另拍攝該影片的男子，即轎車駕駛於影片中有以不雅字眼辱罵他人行為，另依涉公然侮辱罪通知到案釐清。